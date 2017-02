Lieber Leser,

wenn ich Kurs- und Umsatz-Kombinationen wie im Solarworld-Chart sehe, fühle ich mich immer an den Kult-Sketch "Dinner for One" erinnert. Falls Sie den nicht kennen sollten:

Darin feiert die 90-jährige Britin Sophie - wie jedes Jahr - ihren Geburtstag mit ihren vier Freunden, die sie allerdings allesamt weit überlebt hat. Daher muss Butler James der geistig verwirrten Dame nicht nur zum Dinner auftragen, sondern auch noch die Rollen der vier verblichenen, imaginären ...

