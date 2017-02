Am Freitag dürften sich die Blicke der Anleger auf die Allianz richten. Dann legt der Versicherer Zahlen vor. Für Fabian Strebin vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR stellt sich vor allem die Frage, ob die Allianz auf Aktienrückkäufe setzt oder das Geld lieber für Übernahmen verwendet. In den vergangenen Wochen hatte es an den Märkten zum Thema Akquisitionen jede Menge Spekulationen gegeben. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin äußert sich Strebin außerdem zur Deutschen Bank, zur Commerzbank, zur Deutschen Börse und zur Bank of America. Die komplette Sendung finden Sie hier.