Liebe Trader,

insgesamt lässt sich seit dem Jahr 2011 eine positive Bilanz in dem Wertpapier von Kuka ziehen, denn die Aktie konnte von grob 12,10 Euro auf ein bisheriges Jahreshoch in 2016 bei 114,40 Euro zulegen. Zwar kam es anschließend zu einem nicht unerheblichen Kursrückfall zurück auf 71,50 Euro, dennoch gelang es Marktteilnehmern Anfang November letzten Jahres nur ganz knapp einen nachhaltigen Trendbuch zu verhindern und die Aktie in besagtes steigendes Dreieck zu zwängen. Dort hält sich der Wert nun seit einigen Monaten auf und konsolidiert in einer immer enger werdenden Handelsspanne aus. Begrenzt werden die Kursnotierungen jedoch durch den Horizontalwiderstand um 93,50 Euro, der im heutigen Handel abermals angesteuert wurde und nun ein eindeutiger Ausbruchsversuch darüber angelaufen ist. Aus charttechnischer Sicht signalisiert ein steigendes Dreieck ein Fortsetzungsmuster innerhalb eines Aufwärtstrends und dürfte bei einer regelkonformen Auflösung weiteres Kurspotential freisetzen können.

Long-Chance:

Noch Kämpfen Marktakteur heute um die obere Begrenzungslinie von 93,50 Euro - gelingt es aber einen Tagesschlusskurs darüber zu etablieren, so dürfte weiteres Kurspotential zur übergeordneten Abwärtstrendlinie bei 100,00 Euro freigesetzt werden und erlaubt es Anlegern auf Sicht einiger Handelstage über entspreche Long-Instrumente hierauf zu setzen. Eine passende Verlustbegrenzung kann gemessen am Basiswert knapp unterhalb der Marke von 92,00 Euro angesetzt werden. Gelingt kein nachhaltiger Ausbruch im den kommenden Tagen, so sind Rückläufer an die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 im Bereich von 89,00 Euro einzuplanen. Größere Verkaufssignale müsste das Wertpapier von Kuka aber erst unter dem Niveau von rund 80,00 Euro hinnehmen, in diesem Fall stünde ein Test der Jahrestiefs aus 2016 um 71,50 Euro zur Debatte.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 93,50 Euro

Kursziel: 100,00 Euro

Stopp: < 92,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,50 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Kuka AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 92,75 Euro; 11:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.