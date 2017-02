Die bullishen Anleger lassen sich in Bezug auf "ihre" amazon.com-Aktie (ISIN US0231351067) nicht unterkriegen. Die ein bisschen enttäuschenden Perspektiven und die ausgebliebene positive Überraschung im Rahmen der Anfang des Monats präsentierten Quartalsbilanz führten, so nahe am bisherigen Allzeithoch von 847 US-Dollar, zu einem Rücksetzer. Der aber, wie Sie im Chart unten sehen, sofort wieder aufgekauft wurde. Jetzt ist amazon.com schon wieder dran an diesem im Oktober erreichten Allzeithoch. Und ja, die Aktie könnte tatsächlich über diese Linie gehen.

Denn über eines sind sich alle im Klaren: Ja, die Bewertung der Aktie ist weiterhin immens hoch. Aber man weiß: Wenn Amazon es wollte, könnten sie jederzeit Geld machen ...

