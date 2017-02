Liebe Leser,

viele von Ihnen werden sich an den Namen der HSH Nordbank kaum noch erinnern. Vielleicht sind Ihnen noch die Bilder von Dirk Nonnenmacher und anderen Vorstandsmitgliedern gegenwärtig, die sich nach der Finanzkrise 2008/09 vor Gericht verantworten mussten. Denn die Landesbank geriet damals schwer in Schieflage. Das Bankenhaus konnte nur durch Steuergelder aus Schleswig-Holstein und Hamburg am Leben gehalten werden. Die einstige Pleitenbank hat immer noch das Potential, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...