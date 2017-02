Weniger als ein Prozent entschieden letztlich über Erfolg oder Niederlage beim Einstieg des US-Investors KKR bei der GfK. Nun halten der neue Partner und der Eigentümerverein eine Dreiviertelmehrheit.

Der Finanzinvestor KKR hat seine Hürde zum Einstieg beim kriselnden Marktforscher GfK denkbar knapp übersprungen. Die US-Gesellschaft sammelte nur 0,76 Prozent mehr an Aktien ein, als sie sich selbst zur Bedingung für eine Beteiligung an dem Nürnberger Unternehmen gemacht hatte, wie KKR am Mittwoch mitteilte. ...

