Die Helma Eigenheimbau AG hat am Donnerstag, 12.01.2017 Vertriebszahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht und konnte wie bereits in Aussicht gestellt, auch in 2016 erneut den Auftragseingang steigern. Damit hat das Unternehmen das 10. Mal in Folge einen neuen Auftragshöchstwert erzielen können. So konnte dieser im vergangenen Jahr um 6,5% auf 286,8 Mio. € gesteigert werden. Insbesondere das Schlussquartal ist mit einem Plus von 49,5% besonders stark ausgefallen. Damit liegt das durchschnittliche Vertriebsplus der letzten 5 Jahre bei 21,5% p.a. und untermauert die starke Entwicklung der Helma Eigenheimbau AG. Auf Ebene der Konzerngesellschaften hat wie bereits im Vorjahr die Helma Ferienimmobilien GmbH den größten Teil der Aufträge erhalten, gefolgt von der Helma Eigenheimbau AG und der Ferienimmobilien GmbH. Letztere hat mit einem Vertriebsplus von 89,0% besonders stark zulegen können, was auf sehr gute Verkaufszahlen im Projekt Ostseeresort Olpenitz zurück zuführen. Die Helma Wohnungsbau GmbH konnte den Umsatz ggü. 2015 um 9,0% steigern, der Rückgang in der Helma Eigenheimbau AG ist auf die Verschärfung der Energieeinsparverordnung zu Jahresbeginn sowie die späte Bekanntgabe genauer Fördermodalitäten zurück zuführen, die im 1. Halbjahr zu einer gedämpften Nachfrage geführt hat und auch durch eine starke zweite Jahreshälfte nicht mehr kompensiert werden konnte.



Insgesamt hat die Gesellschaft durch den erneuten Auftragsrekord die Grundlage für weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum in 2017 gelegt. Das Kursziel von 73,00€ wird daher bestätigt.



Die vollständige Einschätzung können Sie hier downloaden .