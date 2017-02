Jüngst waren es zwei Kaufempfehlungen für die Aktie von Millennial Lithium (WKN A2AMUE / TSX-V ML), die im Fokus standen. Nun kommen wieder hoch interessante Neuigkeiten vom Unternehmen selbst: Die kanadische Gesellschaft hat sich in Argentinien weitere Ländereien gesichert. Diese liegen in unmittelbarer Nähe zum Flaggschiffprojekt Pastos Grandes, das Experten zu Lob in den höchsten Tönen veranlasst. Mehr als 15.800 Hektar groß ist die Fläche "Pocitos West", an deren Förderkonzessionen sich Millennial Lithium per Optionsvereinbarung zu 100 Prozent beteiligen kann. Für den Kauf der 100-prozentigen Beteiligung muss Millennial Lithium bis zu 4,5 Millionen US-Dollar aufwenden. Eine Anzahlung von 0,1 Millionen Dollar wurde geleistet, weitere 0,15 Millionen Dollar sind nach dem ...

