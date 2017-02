Der australische Markt hat euphorisch auf die Nachricht reagiert, dass AVZ Minerals (ASX: AVZ; FRA: A0MXC7) 60 Prozent an der historischen Lithiummine Manono nebst angrenzender Liegenschaften im Süden der Demokratischen Republik Kongo erwerben will. Die Aktie stieg nach der Aufhebung eines Trading Halts intraday in Australien um satte 68,42 Prozent und handelte die verrückte Zahl von 287 Mio. Aktien oder 8,7 Mio. AUD. Damit war AVZ dem Volumen nach die meistgehandelte Aktie am gesamten Australischen Markt. Der Schlusskurs lag bei 0,032 AUD, umgerechnet 0,022 EUR. Parallel zur Akquisition wird AVZ 5 Mio. AUD frisches Kapital aufnehmen. Als Lead Manager für diese Platzierung fungiert der australische Broker Hartley Limited. Es werden 250 Mio. Aktien zu 0,02 AUD ausgegeben. Dem Vernehmen nach (und aus der Reaktion des Marktes zu schließen) ist diese Platzierung bereits überzeichnet. Nach Abschluss der Finanzierung wird AVZ sage und schreibe 1,4 Mrd. Aktien ausgegeben haben und zunächst über rund 7 Mio. AUD Cash verfügen. Über die Ausübung von 250 Mio. Optionen bei 0,03 AUD können der Gesellschaft weitere 7,5 Mio. AUD zufließen. Wenn man den heutigen Kurs zugrunde legt, wird AVZ (post Financing) also mit einer Bewertung von 40 Mio. AUD an den Start gehen. Das soll aber nur der Anfang sein, denn AVZ hat sich nicht weniger vorgenommen, als eine der größten Pegmatit-Lithiumlagerstätten der Welt zu entwickeln, vergleichbar mit Greenbushes in Australien (daher wohl auch die Euphorie Down Under). Der Chairman von AVZ ist auf dem deutschen Markt ein alter Bekannter. Der deutsche Geologe Klaus übernimmt diese Rolle und will das Projekt gemeinsam mit seinem langjährigen technischen Partner Nigel Ferguson zunächst bis zur Machbarkeits-Reife entwickeln. Im Erfolgsfall - nach Abschluss des 3jährigen Earn-Ins für 6 Mio. USD - wird Eckhof 100 Mio. Aktien als Entlohnung erhalten. Dafür kann man sich schon mal ins Zeug legen! Das Manono-Projekt ...

