Luzern/Bern (awp/sda) - Die Regionalbank Valiant baut ihr Netz von digitalisierten Filialen aus. Nach Brugg sollen in diesem Jahr eine videounterstützte Filiale in Morges VD und 2018 zwei weitere Filialen in Nyon VD und Vevey VD folgen. Die Valiant Bank hat mit ihrer im Dezember 2016 in Brugg eröffneten Filiale neue Wege ...

Den vollständigen Artikel lesen ...