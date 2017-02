Für die australische First Graphite (WKN A2ABY7 / ASX FGR) läuft es bisher gut im Jahr 2017. Einige Meldungen wurden im Jahresverlauf bereits veröffentlicht. Herausragend war bisher vor allem eine Finanzierungsmaßnahme. Die Gesellschaft konnte im Rahmen einer Kapitalerhöhung 32 Millionen Aktien mit einem Emissionserlös von brutto 3,52 Millionen Australischen Dollar platzieren. Die Gelder sind unter anderem für die Finanzierung wichtiger Arbeiten auf verschiedenen Projekten in Sri Lanka bestimmt: In dem asiatischen Land ist First Graphite mit der Entwicklung von Graphitvorkommen sowie dem Bau von Bergwerken für den Abbau des Rohstoffes beschäftigt und führt seit einiger Zeit zudem ein umfangreiches Bohrprogramm durch.

