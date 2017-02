NISOURCE INC

Liebe Trader,

direkt nach der Finanzkrise aus 2008 notierte das Wertpapier der Energieholding NiSource noch auf einem Niveau von 3,02 US-Dollar, konnte sich auf diesem Support jedoch nachhaltig stabilisieren und einen nachhaltigen Trendwechsel vollziehen. Dieser hält mittlerweile sieben Jahre an und brachte die Kursnotierungen bisher auf ein Verlaufshoch von 26,94 US-Dollar aufwärts. Dabei versuchte die Aktie von NiSource in 2016 sogar über die obere Trendkanalbegrenzung auszubrechen, wurde aber kurz darauf wieder aberkauft und fiel in eine größere Konsolidierung. Aktuell halten sich die Kursnotierungen nahe der unteren Begrenzungslinie auf und drohen darunter einzubrechen. Außerdem wurde auch der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis bärisch gekreuzt - das Wertpapier hält sich zudem seit November 2016 in einem bärisch zu interpretierenden Dreieck auf, welches auf einen weiteren Abverkauf deutet. Aus den vorliegenden Hinweisen kann daher eine baldige Auflösung der aktuellen Schieberphase zu Unterseite abgeleitet werden und ermöglich es als Anleger von fallenden Kursnotierungen zu profitieren.

Short-Chance:

Noch tendiert das Wertpapier von NiSource innerhalb des beschriebenen Dreiecks, sollte aber mit einem Bruch der Marke von 21,65 US-Dollar die charttechnische Formation regelkonform zur Unterseite auflösen, den Trendkanal endgültig brechen und zunächst auf 20,00 US-Dollar zurücksetzen. Darunter kann es sogar in den Unterstützungsbereich um grob 18,75 US-Dollar weiter abwärts gehen, was ein Short-Investment durchaus attraktiv erscheinen lässt. Aktive Anleger können daher ein kurzfristiges Short-Investment wagen, sollten sich aber am 22. Februar 2017 noch auf die nächsten Quartalszahlen einstellen. Defensive Investoren warten hingegen erst die Quartalszahlen, sowie einen Bruch von 21,65 US-Dollar ab. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall nicht tiefer 22,74 US-Dollar angesetzt werden. Ein nachhaltiger Kursanstieg über die obere Begrenzung um 22,74 US-Dollar könnte hingegen zu einer Kaufwelle in den Bereich von zunächst 24,00 US-Dollar aufwärts führen, darüber sogar bis an die Septemberhochs bei 25,58 US-Dollar aufwärts reichen - damit würde der langfristige Trendkanal schlimmeres verhindern und seine Stärke erneut unter Beweis stellen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 21,60 US-Dollar

Kursziel: 20,00 / 18,85 US-Dollar

Stopp: > 22,74 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,14 US-Dollar

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



NiSource Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 22,25 US-Dollar; 13:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

