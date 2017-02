Der Immobilienverwalter Patrizia aus Augsburg kann mit durchweg guten Daten aufwarten. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte das Unternehmen sein operatives Ergebnis um mehr als 82 % auf 283 Mio. Euro steigern. Dies führte das Unternehmen auf gestiegene Gebühreneinnahmen aus dem Management der verwalteten Immobilien zurück.



Mit den Zahlen übertraf Patrizia Immobilien die vorher ausgegebenen Ziele. Die Augsburger sind Anlagemanager für Versicherungen, Rentenkassen sowie Fonds und Banken, die ihr Geld in Immobilien anlegen. Der Wert der betreuten Wohn- und Gewerbegebäude, die über ganze Europa verteilt sind, stieg in 2016 um 2 Mrd. auf 18,6 Mrd. Euro an. Das Unternehmen hat sich auf die Fahne geschrieben, in Zukunft verstärkt internationale Kunden z.B. aus Asien zu gewinnen.