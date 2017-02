Frankfurt - Die Kakaopreise fallen immer weiter, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.In New York notiere Kakao im meistgehandelten Mai-Kontrakt bei rund 1.900 USD je Tonne. Für längere Zeit sei die Marke von 2.000 USD je Tonne zuletzt im Jahr 2007 unterschritten worden. In London markiere der Preis mit 1.540 GBP je Tonne den niedrigsten Stand seit Juli 2013. In den vergangenen 6 Monaten habe Kakao in New York und London rund 40% an Wert eingebüßt.

