Wie erwartet: NORMA! In Deutschland ist der Discounter erneut der Lebensmittelhändler mit der besten Bio-Qualität. Das zeigt das Ergebnis der großen Bio-Qualitätsprüfung, das jetzt zur Messe BIOFACH 2017 veröffentlicht worden ist. Kein anderes Unternehmen bekommt von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) mehr Medaillen für seine herausragende Bio-Qualität - aktuell geht der bundesweit aktive Discounter mit 131 mal Gold, 71 mal Silber und 14 mal Bronze als Erster durchs Ziel. Für NORMA als anerkannten Bio-Pionier bedeutet das schon zum achten Mal in Folge den bundesweiten Bio-Spitzenplatz.



Die weltweit größte Messe für biologisch, vegetarisch und vegan erzeugte Produkte ist internationaler Treffpunkt für die neuesten Ernährungstrends: Auf der BIOFACH in den Nürnberger Messehallen tauschen sich rund 50.000 Fachbesucher darüber aus, was die Verbraucher vom Lebensmittelhandel erwarten und welche Bio-Konzepte am besten sind. NORMA belegt in diesen Sortimenten bereits lange eine Spitzenposition - und baut auch diese nachfragestarken Warengruppen dynamisch aus. Im Vordergrund steht der kompromisslose Qualitätsaspekt: Die biologischen, vegetarischen und veganen Lebensmittel werden gemäß den EU-Richtlinien unter Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel, Kunstdünger sowie mit strengen Kontrollen hergestellt, außerdem verlangt NORMA von seinen Lieferanten - wo immer es möglich ist - den "Frei von Gentechnik"-Nachweis.



Die BIOFACH 2017 bestätigt diese NORMA-Strategie jetzt wieder eindrucksvoll: Die BIO-Produkte von diesem Discounter gehören in die Eliteklasse. Das belegen die Testergebnisse der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (nachzuschlagen unter dlg.org/bioproduktetest). Der Edelmetall-Regen aus 131 Gold-, 71 Silber- und 14 Bronzemedaillen bringt dem Unternehmen aus Nürnberg einmal mehr den Bio-Spitzenplatz - und macht klar, warum dieser Discounter die beste Kundenadresse für verantwortungsbewusste Ernährung ist.



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über 1.450 stationären Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten z. B. auch Top-Weine, Drogerie-Artikel, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.



