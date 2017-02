General Motors versucht seit Jahren das Tochter-Unternehmen Opel zu sanieren. Bisher erfolglos. Jetzt befindet sich GM in Gesprächen mit den Franzosen, PSA Peugeot, zur Übernahme. Über Finanzierung, Zeitpunkt und Zustimmung der Behörden ist bisher nichts bekannt. Doch laut Marktexperten Ascan Iredi könnte Opel unter dem Dach von PSI wieder wettbewerbsfähig werden. Welche Auswirkungen die geplante Übernahme für die deutschen Standorte und auch die Auto-Branche bedeutet, erfahren Sie in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Kapitalmarktexperten Ascan Iredi, wie Sie sich jetzt als Anleger verhalten sollten und ob Opel es seit rund 17 Jahren endlich wieder in die schwarzen Zahlen schaffen kann.