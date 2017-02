Toronto (ots/PRNewswire) -



Symbility Solutions Inc. ("Symbility" oder das "Unternehmen") (TSX.V: SY), ein internationales Softwareunternehmen mit Schwerpunkt auf der Modernisierung der Versicherungsbranche, freut sich, anzukündigen, dass die AXA Konzern AG, ein Unternehmensbereich der AXA Group, ihren Vertrag mit Symbility um eine weitere mehrjährige Laufzeit verlängert hat, um mit der Bereitstellung der branchenführenden Unternehmens-Software für Sachschadensansprüche Symbility Claims Connect® und Symbility Mobile Claims® fortzufahren.



"Wir freuen uns sehr, dass die AXA Konzern AG sich dazu entschieden hat, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen und unsere Software auf globaler Ebene einzusetzen", kommentierte James Swayze, Chief Executive Officer von Symbility Solutions. "Mit über acht Millionen Kunden und über 10,6 Milliarden Euro Prämieneinnahmen ist die AXA Group einer der weltweit führenden Versicherungsanbieter und wir sind stolz, so eng mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Wir sehen dies als Zeugnis der Verlässlichkeit und Effektivität unserer Lösungen sowie unseres Engagements dafür, sicherzustellen, dass unsere Kunden über die Tools verfügen, die sie benötigen, um ihren eigenen Kunden eine transparente Lösung zu bieten."



"Symbilitys Technologien haben unsere Erwartungen davon übertroffen, was eine Software für Versicherungsansprüche erreichen sollte, und sind mit der Funktionalität von Claims Connect sowie Mobile Claims sehr zufrieden gewesen", sagte Ralf Eisenhauer, Head of Claims Field Adjusters bei der AXA Konzern AG. "Unsere Beziehung mit dem Team bei Symbility ist seit Beginn unserer Zusammenarbeit hervorragend und sie haben uns stets geholfen, unsere einzigartigen Bedürfnisse entsprechend zu managen. Wir freuen uns, diese Beziehung mit ihnen in absehbarer Zukunft fortzuführen."



Informationen zu Symbility



Symbility (TSX.V: SY) glaubt daran, erstklassige Erfahrungen zu schaffen, die die Geschäftswelt sowie das Leben vereinfachen. Symbility blickt auf eine Geschichte der Modernisierung von Lösungen zur Schadensabwicklung für Gesundheits- und Sachversicherungen und hat sich selbst als ein Partner etabliert, bei dem Sicherheit, Effizienz und Kundenerfahrung an erster Stelle stehen. Symbility PROPERTY (http://www.symbilityproperty.com/) sorgt für eine intelligentere Denkweise bei Sachversicherungen. Symbility HEALTH (http://www.symbilityhealth.com/) hilft Sachverständigen für Versicherungsleistungen ihre Marke und ihr Geschäft aufzubauen. Unser strategisches Service-Team Symbility INTERSECT (http://www.symbilityintersect.com/) stärkt eine Vielfalt an Geschäften durch intelligentere Entwicklungsstrategien für mobile und IoT-Produkte, Design Thinking und Engineering Excellence. Unsere drei Segmente treiben die Branchen voran, wodurch Symbility beweist, dass eine Veränderung zum Besseren gänzlich möglich ist.symbilitysolutions.com (http://www.symbilitysolutions.com/)



