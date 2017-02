NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben am Mittwoch wichtige Aktienindizes erneut Rekordmarken erreicht. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der S&P 500 sowie die Technologieindizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten Höchststände.

Zuletzt rückte der Dow um 0,15 Prozent auf 20 534,60 Punkte vor, während sich die Tech-Indizes und der S&P 500 kaum vom Fleck bewegten.

Jüngste US-Konjunkturdaten sorgten für etwas Rückenwind. So waren die Umsätze des Einzelhandels im vergangenen Monat deutlich stärker als erwartet gestiegen. Die Industrieproduktion aber war im Januar überraschend gefallen./la/he

