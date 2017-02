DJ PTA-HV: Dr. Hönle AG: Einladung zur ordentlichen HauptversammlungDow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG



Gräfelfing/München (pta026/15.02.2017/15:45) - Wir laden hiermit unsere

Aktionäre zu der



am Dienstag, den 28. März 2017,

um 10.00 Uhr,



im Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Lazarettstraße 33,

80636 München,



stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.



Tagesordnung



1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Dr. Hönle Aktiengesellschaft

zum 30. September 2016 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September

2016, des Lageberichts für die Dr. Hönle Aktiengesellschaft und des

Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr

2015/2016 sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315

Abs. 4 Handelsgesetzbuch



Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss

gebilligt; damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Somit entfällt eine

Feststellung durch die Hauptversammlung. Die Hauptversammlung hat zu diesem

Tagesordnungspunkt deshalb keinen Beschluss zu fassen. Jahresabschluss und

Lagebericht, Konzernabschluss und Konzernlagebericht, Bericht des Aufsichtsrats

und der Bericht des Vorstands mit den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4

Handelsgesetzbuch sind der Hauptversammlung, ohne dass es nach dem Aktiengesetz

einer Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu machen.



2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr

2015/2016



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn der Dr. Hönle

Aktiengesellschaft aus dem Geschäftsjahr 2015/2016 in Höhe von Eur 30.045.722,66



a) einen Teilbetrag von Eur 3.031.519,70 zur Zahlung einer Dividende von Eur

0,55 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und

b) den verbleibenden Restbetrag von Eur 27.014.202,96 auf neue Rechnung

vorzutragen.



Dieser Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die von der Gesellschaft

unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien gemäß § 71b

Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich

die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien verändern. In diesem Fall wird

der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von Eur 0,55 je

dividendenberechtigter Stückaktie ein entsprechend angepasster

Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden.



3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das

Geschäftsjahr 2015/2016



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das

Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.



4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das

Geschäftsjahr 2015/2016



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für

das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.



5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017



Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für

das Geschäftsjahr 2016/2017 die S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Riesstraße 16, 80992 München, zu wählen.



6. Beschlussfassungen über Satzungsänderungen



Mit der Aktienrechtsnovelle 2016 wurde eine Änderung von § 95 Aktiengesetz

beschlossen. Durch die Neufassung von § 95 Aktiengesetz ist die Mitgliederzahl

des Aufsichtsrats für Aktiengesellschaften, die nicht der Mitbestimmung

unterliegen, nunmehr oberhalb von drei Personen frei wählbar. Vorstand und

Aufsichtsrat der Dr. Hönle Aktiengesellschaft sind der Auffassung, dass eine

zukünftige Erhöhung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder aus Kosten- und

Effizienzgesichtspunkten entsprechend den grundsätzlichen gesetzlichen

Regelungen zur Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern nur mittels eines

Hauptversammlungsbeschlusses mit einer qualifizierten Dreiviertelmehrheit

möglich sein sollte. Das gleiche Mehrheitserfordernis sollte auch für die

Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern und die Änderung der in der Satzung

festgelegten Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder gelten.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:



§ 10 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:



"(1) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht - soweit gesetzlich nichts

anderes vorgeschrieben ist - aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung

gewählt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist, bedarf eine

Änderung der Satzung, mit der eine bestimmte höhere Zahl der

Aufsichtsratsmitglieder festgesetzt wird, einer Mehrheit, die mindestens drei

Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst. Das

gleiche Mehrheitserfordernis gilt auch für die Abberufung von

Aufsichtsratsmitgliedern, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an einen

Wahlvorschlag gewählt worden sind, sowie für die Änderung, Ergänzung oder

Aufhebung des vorstehenden Satzes 2, dieses Satzes 3 und des nachfolgenden § 10

Abs. 2 der Satzung."



Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des

Stimmrechts



Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der

Hauptversammlung sind nach § 19 der Satzung der Dr. Hönle Aktiengesellschaft

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der

nachfolgend benannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse anmelden und ihre

Berechtigung durch einen besonderen, durch das depotführende Institut

ausgestellten Nachweis des Anteilsbesitzes nachgewiesen haben:



Dr. Hönle Aktiengesellschaft

c/o DZ BANK

Deutsche WertpapierService Bank AG

DSHVG

Landsberger Straße 187

80687 München

Fax: +49 (0)69 509911 10

E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de



Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 07. März 2017 (0.00

Uhr) ("Nachweisstichtag") zu beziehen und muss der Gesellschaft mit der

Anmeldung unter der obigen Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse spätestens

bis zum Ablauf des 21. März 2017 (24.00 Uhr) zugehen. Die Anmeldung und der

Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§ 126b Bürgerliches

Gesetzbuch) und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.



Gemäß der Regelung in § 123 Abs. 4 Aktiengesetz gilt im Verhältnis zur Dr.

Hönle Aktiengesellschaft für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die

Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes

erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme oder der Umfang des Stimmrechts

bemisst sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum

Nachweisstichtag. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben

hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem

Nachweisstichtag erworben haben, können somit nicht an der Hauptversammlung

teilnehmen, es sei denn, er bzw. sie lässt sich bevollmächtigen oder zur

Rechtsausübung ermächtigen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet

und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die

Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußern. Mit dem Nachweisstichtag geht

keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Der

Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum für die Dividendenberechtigung.



Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der

Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung

übersandt. Die Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und

keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung

des Stimmrechts.



Die Anmeldung kann auch in der Weise erfolgen, dass der Aktionär das ihm über

das depotführende Kreditinstitut zugesandte Formular zur

Eintrittskartenbestellung ausfüllt und an das depotführende Kreditinstitut

zurückschickt. Die erforderliche Anmeldung und die Übersendung des

Nachweises des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch

das depotführende Institut vorgenommen.



Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.



Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte



Die Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr

Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten,

auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben

lassen. Auch in diesem Fall muss die Anmeldung unter Vorlage des Nachweises des

Anteilsbesitzes rechtzeitig erfolgen.



Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung

bedürfen der Textform, wenn weder ein Kreditinstitut, noch eine

Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Aktiengesetz gleichgestellten

Institutionen oder Personen zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird.

Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Kreditinstitute, ihnen

gleichgestellte Institute oder Unternehmen (§ 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5

Aktiengesetz) sowie Aktionärsvereinigungen oder Personen im Sinne § 135 Abs. 8

Aktiengesetz erteilt, besteht kein Textformerfordernis, jedoch ist die

Vollmachtserteilung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten; sie muss

Erklärungen enthalten. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.

dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.



Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur

Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, welches die Gesellschaft

hierfür bereit hält. Es befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, die

der Aktionär bei rechtzeitiger Anmeldung und Nachweiserbringung erhält, und

steht auch unter https://www.hoenle.de/de/investoren/hauptversammlung zum

Download zur Verfügung. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so

kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.



Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den

Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis

über die Bestellung eines Bevollmächtigten der Dr. Hönle Aktiengesellschaft an

die Adresse Dr. Hönle Aktiengesellschaft, Investor Relations, Lochhamer Schlag 1,

82166 Gräfelfing, bzw. per Fax unter der Fax-Nummer +49 (0)89 85608-101 oder

auch elektronisch an folgende E-Mail-Adresse übermittelt werden:

hv2017@hoenle.de



Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft



Als Service bietet die Dr. Hönle Aktiengesellschaft ihren Aktionären wieder an,

sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der

Hauptversammlung vertreten zu lassen. Soweit die Stimmrechtsvertreter der

Gesellschaft bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für

die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter üben das

Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten

Weisungen aus. Ohne Weisungen werden sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme

enthalten. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten

zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung

des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.



Auch diejenigen Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten

Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, müssen sich rechtzeitig

unter Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes anmelden.



Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular zur

Vollmachts- und Weisungserteilung stehen den Aktionären unter der

Internetadresse https://www.hoenle.de/de/investoren/hauptversammlung zum

Download zur Verfügung oder können direkt bei der Gesellschaft unter der

Anschrift: Dr. Hönle Aktiengesellschaft, Investor Relations, Lochhamer Schlag 1,

82166 Gräfelfing, per Fax unter der Fax-Nummer +49 (0)89 85608-101 bzw. per

E-Mail an hv2017@hoenle.de angefordert werden.



Die Vollmachten und Weisungen für die Stimmrechtsvertreter, die vor der

Hauptversammlung erteilt werden, sind aus organisatorischen Gründen bis

spätestens Montag, den 27. März 2017, 14.00 Uhr, - an die Gesellschaft bei oben

genannter Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingehend - zurückzusenden,

andernfalls können diese nicht berücksichtigt werden.



Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der

Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren

Bevollmächtigten an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

auch während der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu

bevollmächtigen.



Einsehbare Unterlagen und Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft



Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der Lagebericht, der

Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr

2015/2016, der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns und

der erläuternde Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des

Handelsgesetzbuches können im Internet unter

https://www.hoenle.de/de/investoren/hauptversammlung eingesehen werden. Die

Unterlagen liegen auch vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den

Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf

Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos eine Abschrift übersandt. Die Unterlagen

werden auch in der Hauptversammlung ausgelegt.



Die Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten Angaben und

Erläuterungen ist über die Internetseite der Gesellschaft

https://www.hoenle.de/de/investoren/hauptversammlung zugänglich. Gleiches gilt

auch für die weiteren Informationen nach § 124a Aktiengesetz, die ebenfalls über

die Internetseite der Gesellschaft

https://www.hoenle.de/de/investoren/hauptversammlung zugänglich sind. Die

Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen

Internetadresse bekannt gegeben.



Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge, Auskunftsverlangen

(Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, §

131 Aktiengesetz)



Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz



Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder

den anteiligen Betrag von Eur 500.000,00 erreichen (dies entspricht 500.000

Aktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt oder

bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine

Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 Bürgerliches

Gesetzbuch) an den Vorstand der Dr. Hönle Aktiengesellschaft zu richten und muss

der Gesellschaft spätestens bis zum 25. Februar 2017 bis 24.00 Uhr zugehen.



Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem

Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien

bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten.



Etwaige Ergänzungsverlangen sind an folgende Adresse zu richten:



Vorstand der Dr. Hönle Aktiengesellschaft

Lochhamer Schlag 1

82166 Gräfelfing



Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang

des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur

Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie

die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden

außerdem unter der Internetadresse

https://www.hoenle.de/de/investoren/hauptversammlung bekannt gemacht und den

Aktionären mitgeteilt.



Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 Aktiengesetz



Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge

von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie

Wahlvorschläge übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen

sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur

Hauptversammlung sind ausschließlich zu richten an:



Dr. Hönle Aktiengesellschaft

Investor Relations

Lochhamer Schlag 1

82166 Gräfelfing

Fax: +49 (0)89 85608-101

E-Mail: hv2017@hoenle.de



Die Dr. Hönle Aktiengesellschaft wird alle Gegenanträge zu einem Vorschlag des

Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt

gemäß § 126 Abs. 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge gemäß § 127

Aktiengesetz einschließlich einer Begründung (diese ist bei Wahlvorschlägen

gemäß § 127 Aktiengesetz nicht erforderlich) und einer etwaigen

Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter

https://www.hoenle.de/de/investoren/hauptversammlung veröffentlichen, wenn sie

der Dr. Hönle Aktiengesellschaft spätestens bis zum 13. März 2017 bis 24.00 Uhr

unter der oben genannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen.



Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nur dann gestellt, wenn sie während der

Hauptversammlung mündlich gestellt werden.



Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu

den verschiedenen Tagesordnungspunkten bzw. Wahlvorschläge zur Wahl des

Abschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 5) auch ohne vorherige und fristgerechte

Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.



Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz



In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand

Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und

geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die

Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen

verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines

Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.



Unter den in § 131 Abs. 3 Aktiengesetz genannten Voraussetzungen darf der

Vorstand die Auskunft verweigern.



Nach § 20 Abs. 2 der Satzung kann der Versammlungsleiter das Rede- und

Fragerecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere

bereits zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für

den gesamten Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache zu den einzelnen

Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag angemessen

festsetzen.



Weitergehende Erläuterungen



Weitergehende Erläuterungen zu den Antragsrechten (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1,

127 Abs. 1 Aktiengesetz) und Auskunftsrechten (§ 131 Aktiengesetz) der Aktionäre

können im Internet unter https://www.hoenle.de/de/investoren/hauptversammlung

eingesehen werden. (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresFebruary 15, 2017 09:45 ET (14:45 GMT)