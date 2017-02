Die Pantaleon Entertainment AG hat bereits in den wenigen Wochen des neuen Jahres für die ein oder andere interessante Nachricht auf dem Börsenpaket gesorgt. Am 09.01. wurde bekannt gegeben, dass Stefan Langefeld, aktuell noch iTunes Head of TV and Movies Central and Eastern Europe bei Apple, ab 01.05. als Chief Operating Officer (COO) bei Pantaleon für den globalen Rollout der Video-on-Demand (VoD)-Plattform Pantaflix verantwortlich sein wird. Herr Langefeld verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Medien- und IT-Industrie, davon rund 9 Jahre in Führungspositionen bei Apple. Hier hat er insbesondere den Launch von iTunes Video in den deutschsprachigen Märkten in Europa und in mehr als 50 bedeutenden Emerging Markets wie Indien, Afrika, Russland, Türkei und dem mittleren Osten verantwortet. Seit Oktober 2016 ist er als Head of Apple Music and iTunes für das Musikgeschäft in den deutschsprachigen Regionen verantwortlich. Seine Kompetenz und seine Kontakte, die Pantaleon so selbst nicht hat wird für den Aufbau und die Internationalsierung von Pantaflix von besonderer Bedeutung sein. Insbesondere seine Erfahrungen in den Emerging Markets wie Indien, einem der zukünftigen Fokusmärkte von Pantaflix, wird für das Unternehmen sehr wertvoll sein. In Ländern wie Indien sind die globalen Plattformen wie Netflix oder Amazon gar nicht oder nur schwach vertreten, sodass sich hier für Pantaflix große Wettbewerbsvorteile ergeben, vor allem auch mit Blick auf die potenzielle Anzahl an Menschen die in diesen Regionen leben.



