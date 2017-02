Hamburg (ots) -



Hochwertiger Sound, einfacher Transport, modisches Design - Kopfhörer müssen heutzutage viele Ansprüche erfüllen. Genau auf diese Kundenwünsche abgestimmt, stellt Panasonic jetzt sein Headphone Line-Up für das kommende Jahr vor. Der RP-HDE5M und RP-HDE3M sind die Premium Modelle im neuen Produktportfolio, die durch ihre überragende High-Resolution Klangqualität besonders anspruchsvolle Musikliebhaber abholen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe neuer Bluetooth Kopfhörer im Preiseinstieg, die vor allem für die Nutzung unterwegs und für Sportler geeignet sind. Dazu gehören die Sport Wireless Earphones BTS10, die On-Ear Headphones HF400B und die In-Ear Kopfhörer NJ300B. In das In-Ear Line-Up reiht sich auch der RP-TCM360 ein, der mit seinem triangelförmigen Kabel besonders praktisch daherkommt.



RP-HDE5M und RP-HDE3M - Nuancierter Klang im kompakten Gehäuse



Mit den beiden Kopfhörer Modellen HDE5M und HDE3M präsentiert Panasonic zwei High Resolution Premium In-Ear-Modelle, die auch den Sound von herkömmlichen Audioquellen mit hervorragendem Klang wiedergeben. Der doppelte Axialtreiber mit zusätzlichem Steuermagnet und der 11mm High Resolution Wandler verleihen den In-Ear Modellen einen kristallklaren Sound. Die Hochpolymer-Membran, die bereits im Over-Ear HD10 integriert ist, sichert auch im HDE5M eine präzise und lineare Musikwiedergabe.



Das vibrationsdämmende Aluminium-Gehäuse des HDE5M garantiert im Übertragungsbereich von 5 - 45.000Hz eine detaillierte Tonwiedergabe. Optisch überzeugen die In-Ear Kopfhörer in schlichtem und stillvollem Schwarz (HDE3M) oder Silber (HDE5M). Außerdem liegen den beiden Modellen Silikon-Pass-Stücke in jeweils fünf verschiedenen Größen bei, um den Tragekomfort und die Stabilität im Ohr zu erhöhen und die Abschirmung und die Konzentration auf den Klang zu verbessern. Ein weiteres Feature ist das integrierte Headset, das sich mit einer Ein-Tasten-Bedienung steuern lässt. Durch herausragende Klangqualität, hohen Tragekomfort und durchdachtes Design reihen sich die beiden HDE-Modelle perfekt in das Premium-Sortiment der Panasonic Kopfhörer ein.



Bluetooth Kopfhörer



Durch ihre kabellose Verbindung sind Bluetooth Headphones die perfekten musikalischen Begleiter für den Alltag. Mit den neuen Bluetooth Kopfhörern RP-HF400B, RP-BTS10 und RP-NJ300B präsentiert Panasonic Modelle für jede Situation - vom modischen Accessoire bis zum praktischen Trainingspartner.



RP-HF400B



Der On-Ear Kopfhörer HF400B ermöglicht eine Bluetooth Wiedergabe in einem simplen, cleanen Design. Der verbaute 30mm Schallwandler sorgt in Kombination mit einem Neodym-Magnet auch unterwegs für robuste Bässe und ein dynamisches Klangbild. Der integrierte Hochleistungsakku hält bis zu 20 Stunden und macht den HF400B zu einem verlässlichen Begleiter. Trotz seines geringen Gewichtes, ist der Seitendruck des HF400B optimal und verleiht ein angenehmes Hörerlebnis. Die nutzerfreundliche Bedienung des Kopfhörers erfolgt ganz einfach über drei Tasten am Gehäuse. Damit lassen sich Anrufe, Musik und Lautstärke bequem steuern, ohne dass das Smartphone in die Hand genommen werden muss. Mit dem für die HF-Serie typischen Schwenk-und Faltmechanismus lassen sich die Kopfhörer zudem bequem in jeder Tasche verstauen. Die lange Akkulaufzeit und das extrem leichte Gehäuse machen den HF400B zum idealen Outdoor Begleiter.



RP-BTS10



Der BTS10 In-Ear Bluetooth Kopfhörer wurde hauptsächlich für Sportler und all diejenigen entwickelt, die während des Workouts gerne Musik hören. Der flexibel verstellbare Bügel-Clip aus Elastomer und die schnelle Anpassung garantieren auch während intensiver Trainingseinheiten einen stabilen Halt. Das geringe Gewicht der Ohrclips trägt ebenfalls zu einem angenehmen Tragekomfort bei. Der 14,3mm Neodym-Treiber und das integrierte Bass Boost Design erzeugen einen robusten, tiefen Klang. Durch das IPX2-zertifizierte Gehäuse ist der BTS10 Schweiß- und wasserabweisend und damit der perfekte Trainingsbegleiter in jeder Sportart. Voll aufgeladen verfügt der BTS10 über eine Laufzeit von über vier Stunden. Für kurzentschlossene Sport- und Musikenthusiasten hat Panasonic die Schnellladefunktion integriert. Mit der Quick-Charge-Funktion reicht eine Ladezeit von nur 20 Minuten aus, um den BTS10 für eine Stunde Hör- und Sportvergnügen bereit zu machen.



RP-NJ300B



Am Markt gibt es bislang viele Bluetooth Sport In-Ears. Der NJ300B füllt die Lücke und bietet eine Alternative für alle, die einen kompakten, stylischen Bluetooth In-Ear für unterwegs suchen. Durch seine ergonomische Form und die drei beiliegenden Silikon-Pass-Stücke sitzt der Bluetooth In-Ear Kopfhörer angenehm fest im Ohr. Der 9mm große Neodym-Magnet sorgt zusammen mit dem Deep Fit Design für eine hervorragende Schallisolierung und einen klaren Sound. Auch bei diesem Modell hat Panasonic die Quick-Charge-Funktion integriert - eine Laufzeit von einer Stunde ist nach einem kurzen Aufladen von gerade einmal 20 Minuten möglich.



RP-TCM360



Besonders praktisch ist der RP-TCM360 - das triangelförmige Kabel vermeidet lästigen Kabelsalat und trägt zur Langlebigkeit der Kopfhörer bei. Der 4-polige 3,5 mm Stereo Stecker ermöglicht den Anschluss an alle gängigen Smartphones. Aufgrund der Ein-Tasten-Bedienung für Anruf- und Musiksteuerung wird der TCM360 so zum wahren Headset-Talent. Mit seinem kompakten Round Edge Design sitzt er besonders fest und bequem im Ohr. Die lange Schallöffnung passt sich mit ihrer sehr guten Abdichtung dem Ohr perfekt an und sorgt mit dem 9mm Wandler für einen druckvollen Bass und einen harmonischen Klang.



