Mit der neuen EXW784-Serie unterstreicht Panasonic auf beeindruckende Art und Weise seine technologische Vorreiterrolle und Innovationskraft. Aufbauend auf der mit hervorragenden Testergebnissen ausgezeichneten DXW784-Reihe konnte Panasonic in enger Zusammenarbeit mit den Experten des Panasonic Hollywood Laboratories die Qualität nochmals verbessern. Das 4K Ultra HDR Cinema Display mit Ultra Bright Panel und dem neu entwickelten Studio Colour HCX2-Prozessor garantiert unvergessliche Fernsehabende - in 2D und auch in 3D. Die Multi HDR-Unterstützung bietet ein atemberaubendes Filmerlebnis mit perfekter Dynamik sowie riesigem Kontrastumfang und unterstützt zukünftige Übertragungswege. Mit dem innovativen, neuen Standfuß, der dreh- und höhenverstellbar ist, fügt sich der EXW784 optimal in jedes Wohnambiente ein. Für ein raumfüllendes Klangerlebnis sorgt das neue Cinema Surround Sound-Pro System. Quattro Tuner mit Twin-Konzept, TV>IP und DVB-T2 HD bieten allerhöchsten Komfort und größtmögliche Flexibilität beim TV-Empfang.



Die Panasonic Fernsehgeräte der EXW784-Serie sind mit Bildschirmgrößen von 126 cm, 146 cm und 164 cm (50, 58 und 65 Zoll) sowie der neuen riesigen Diagonale von 189 cm (75 Zoll) erhältlich. Sie begeistern mit ausgereifter und fortschrittlichster Bildverarbeitung und garantieren perfekte Film- und Fernsehstunden. Mit ihrer 4K Ultra HD-Auflösung zeigen sie gestochen scharfe und detailreiche Bilder - ganz wie im Kino. Mit aktivem 3D und somit der vollen Auflösung genießt der Zuschauer ein ultrascharfes dreidimensionales Filmerlebnis. "Der neu entwickelte und in Zusammenarbeit mit Experten des Panasonic Hollywood Laboratories besonders fein justierte HCX2-Prozessor des EXW784 sorgt zusammen mit dem Cinema Display und Wide Colour Spectrum für atemberaubende Bildqualität mit überwältigender Farbwiedergabe und allerfeinsten Farbabstufungen, getreu dem Motto von Panasonic, die Bilder auch zu Hause genauso zu zeigen wie im Kino und wie es sich Regisseure, Coloristen und Produzenten schon beim Filmdreh gedacht haben", sagt Dirk Schulze, Marketing Manager TV bei Panasonic. Das Super Bright Panel garantiert zudem eine riesige Leuchtdichte und Leuchtkraft, um Bilder noch realistischer und lebensechter darzustellen.



HDR-Multi mit HDR10/PQ und HLG



Der EXW784 unterstützt nicht nur die High Dynamic Range (HDR)-Technologie HDR10/PQ für 4K Blu-ray, sondern ist auch in der Lage, das neueste Hybrid Log Gamma (HLG)-Format darzustellen. So ist der EXW784 kompatibel mit der neuen Generation von Broadcast-Diensten, die voraussichtlich 2017 eingeführt wird. Mit HDR sieht der Zuschauer Film- und Fernsehinhalte mit einer nie da gewesenen Dynamik bei riesigem Kontrastumfang und dank Local Dimming mit feinster Nuancierung sowohl in dunklen als auch in hellsten, leuchtenden Szenen realistisch im Wohnzimmer - so lebensecht, als würde man aus dem Fenster schauen. Die 4K 2.400 Hz (bmr)-Bildverarbeitung sorgt darüber hinaus auch bei ultraschnellen Action- oder Sportszenen für eine messerscharfe Darstellung. Das neue Cinema Surround Sound Pro-System setzt die faszinierenden Bildinhalte auch akustisch perfekt in Szene. Kristallklare Dialoge, satte Bässe, hohe Sprachverständlichkeit sowie ein präzises Klangbild ermöglichen spannendes Heimkino-Feeling.



Innovatives Standfuß-Konzept



Das innovative Standfuß-Konzept der EXW784-Serie bietet eine noch flexiblere und universellere Aufstellung. Durch den drehbaren (bis 65 Zoll) und höhenverstellbaren (bis 58 Zoll), in der Mitte platzierten Metallfuß macht der EXW784 sowohl frei im Raum als auch auf einem Sideboard aufgestellt eine wunderschöne Figur. Der schmale Metallrahmen unterstützt das hochwertige und zeitlose Design.



Höchster Bedienkomfort



Trotz der vielfältigen Ausstattung und der umfangreichen Möglichkeiten bietet Panasonic intuitiven Bedienkomfort. Durch den personalisierbaren Startbildschirm MyHomeScreen 2.0 erhält der Zuschauer direkten Zugriff auf Live-TV, Apps sowie angeschlossene Geräte. Eigene Favoriten pinnt er direkt an den Startbildschirm, um blitzschnell zu seinem Lieblingsprogramm zu kommen. Zudem können unterschiedliche Nutzer jetzt ihre eigenen Favoritenordner anlegen. Mit der Crestron und Control 4-Unterstützung kann der EXW784 in eine komfortable Smart Home- und Multimedia-Steuerung integriert werden.



Für alle Empfangswege geeignet



Panasonics Quattro Tuner mit Twin-Konzept setzt seit Jahren Maßstäbe. Kein anderer Hersteller bietet beim TV-Empfang und -Komfort so viel Flexibilität. Gleichgültig, ob das Fernsehsignal über Satellit, Kabel, Antenne oder Heimnetzwerk empfangen wird - der EXW784 ist perfekt gerüstet. Zukunftssicherheit gewährleistet zudem der DVB-T2 HD-Tuner für hochauflösendes Antennenfernsehen, das mit bis zu 40 HD-Programmen im Frühjahr 2017 seinen Regelbetrieb aufnimmt. Das Twin-Konzept des EXW784 bietet darüber hinaus noch mehr Möglichkeiten. So verfügt es über jeweils zwei Empfänger für Kabel, Satellit und Antenne, um beispielsweise eine Sendung live zu schauen und eine zweite auf eine angeschlossene USB-Festplatte aufzuzeichnen. Sogar zwei Programme können unabhängig voneinander und zeitgleich aufgenommen werden - auch, wenn man nicht zu Hause ist. Pause Live TV ermöglicht darüber hinaus die laufende Sendung für bis zu 90 Minuten anzuhalten, um sie nach einer Pause an der zuvor gestoppten Stelle weiter zu schauen. Alternativ nutzt man den zusätzlichen Tuner, um ein zweites Programme oder eine Aufzeichnung über das Heimnetzwerk auf einem Tablet oder Smartphone zu schauen - unabhängig vom gerade gezeigten Sender auf dem großen Bildschirm.



TV>IP Server & Client: Die innovative TV-Signalverteilung



Neben je zwei Empfängern für Satellit, Kabel und Antenne bietet Panasonic mit TV>IP einen vierten Empfangsweg. TV>IP basiert auf dem Sat>IP-Standard und verteilt die DVB-S, DVB-C und DVB-T-Signale im Heimnetzwerk. Mit seinem TV>IP-Client & Server ist der EXW784 in der Lage, diese Signale zu empfangen und zu entschlüsseln. So kann er auch dort aufgestellt werden, wo kein Antennenanschluss verfügbar ist und empfängt das TV-Programm per Netzwerk-Verbindung oder kabellos per WLAN. Alternativ nutzt man die TV>IP-Server-Funktion des EXW784, um herkömmlich empfangene TV-Signale im Heimnetzwerk für kompatible Geräte bereitzustellen - das gibt es nur bei Panasonic. Ein separater TV>IP-Server wird somit nicht mehr benötigt. Gegenüber DLNA-Streaming bietet TV>IP den vollen TV-Komfort inklusive Pay-TV-Entschlüsselung, EPG, Videotext, HbbTV und USB-Recording.



Mehr als nur Fernsehen



Auch abseits des normalen Fernsehprogramms bietet die umfangreiche Vernetzung mit WLAN, DLNA, Internet-Apps und Webbrowser ein vielfältiges Unterhaltungsangebot. Mit allen gängigen Video-on-Demand-Diensten wie beispielsweise Netflix oder Amazon Prime Video wird der Zuschauer zum Programmdirektor und schaut seine Lieblingsserie genau dann, wann und sooft er möchte. Des Weiteren bietet HbbTV den direkten Zugriff auf die Mediatheken der Fernsehsender, falls man eine Sendung verpasst hat. Auf Reisen schaut man mit TV-Anywhere Live-TV oder eine aufgezeichnete Sendung mit dem Smartphone oder Tablet, überall dort wo ein Internet-Zugang verfügbar ist - weltweit. Genauso lässt sich von unterwegs per Mobilgerät eine Timeraufzeichnung programmieren. Darüber hinaus hat Panasonic seinen Media Player komplett überarbeitet, so dass dieser jetzt auch 4K HDR10/PQ sowie Hybrid Log Gamma-Inhalte unterstützt.



4K Gaming



Der neue 4K HDR Game Mode lässt die Herzen aller Spielefans hochschlagen. Er halbiert im Vergleich zu den Vorgängermodellen den Input-Lag, sorgt für kurze Reaktionszeiten und unterstützt auch die HDR Bildwiedergabe.



Gut zur Umwelt



Alle Panasonic TV-Modelle sind mit strom- und energiesparenden Funktionen ausgestattet. So werden beispielsweise angeschlossene Geräte nur dann eingeschaltet, wenn sie auch wirklich gebraucht werden. Darüber hinaus regelt ein Lichtsensor die Bildhelligkeit in Abhängigkeit von der Umgebungsbeleuchtung, was zusätzlich Energie und wertvolle Ressourcen spart.



Verfügbarkeit



TX-75EXW784, voraussichtlich ab April verfügbar TX-65EXW784, voraussichtlich ab April verfügbar TX-58EXW784, voraussichtlich ab April verfügbar TX-50EXW784, voraussichtlich ab Ende März verfügbar



Stand Februar 2017: Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und Device Industries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94 Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter http://www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.



