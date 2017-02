Nasdaq-100 - Trendbeschleunigung läuft

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

zu Wochenbeginn berichtete ich an dieser Stelle über die laufende Rallybeschleunigung im Nasdaq-100® Index und das nächste größere ableitebare Ziel im Tageschart. Der Index zog auch in dieser Woche kräftig an.

Heute werfen wird den Blick wieder einmal auf den Stundenchart des Nasdaq-100® Index. Hier sieht man die Impulsauffächerung nach Elliott-Wellen und damit auch die laufende starke Aufwärtsbewegung detailliert. Gestern konsolidierte der Index zunächst, bildete aber einen Hammerkerze im Stundenchart aus und zog direkt auf neue Hochs. Das Zwischentief bei 5.238 Punkten dient folglich als passende Marke, um kurzfristige Absicherungen vorzunehmen.

Widerstände gibt es klassischer Natur aufgrund der täglich neuen Rekordstände nicht mehr. Fibonacci-Marken dienen aber als Orientierungshilfen. Demnach könnte der Index kurzfristig noch auf 5.308 Punkte ansteigen, ehe die nächste Verschnaufpause einsetzen könnte.

Short-Signale liegen auch in den kleinen Zeitebenen noch nicht vor. Sollten neue Zwischentiefs entstehen, wartet bereits bei 5.222 Punkten eine Kreuzunterstützung.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.10.2016 - 13.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

