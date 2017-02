Original-Research: Mologen AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Mologen AG

Unternehmen: Mologen AG ISIN: DE0006637200 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 15.02.2017 Kursziel: 11,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 11.30 price target.

Abstract: Studies in murine tumour models have investigated the combination of lefitolimod with checkpoint inhibitors, in this case anti-PD-1 and anti-PD-L1 antibodies. The data shows that lefitolimod can substantially improve the antitumour effect of these antibodies thus extending survival in the mouse model. The two main shortcomings of checkpoint inhibitors are that they only work in a minority of patients and that they have considerable side effects. The combination of checkpoint inhibitors with other immunotherapies is widely regarded as the key to raising response rates. This view is supported by the positive results of the recent lefitolimod combination studies in mice showing the potential of lefitolimod for combination strategies. Moreover lefitolimod has good safety and tolerability characteristics as it is produced exclusively from natural DNA components without any chemical modification. In our view, recent newsflow increases the likelihood of a partnership with a large established pharmaceutical company. Lefitolimod is the subject of four ongoing clinical trials - in metastatic colorectal cancer (mCRC), small-cell lung cancer (SCLC), HIV, and a combination trial with the immune checkpoint inhibitor, Yervoy. The market for mCRC alone is worth over USD10bn. We expect Mologen to file applications for approval with the EMA and FDA in this indication in 2019/20. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR11.30.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,30.

Zusammenfassung: Die Kombination von Lefitolimod mit Checkpoint-Inhibitoren, in diesem Fall Anti-PD-1 und Anti-PD-L1 Antikörpern, ist durch Studien mit Tumormodellen in der Maus erforscht worden. Die Daten belegen, dass Lefitolimod die Anti-Tumor-Wirkung dieser Antikörper wesentlich verbessern und dadurch das Überleben der Mäuse verlängern kann. Die zwei Hauptschwächen der Checkpoint-Inhibitoren bestehen darin, dass sie nur bei einer Minderheit der Patienten funktionieren, und dass sie erhebliche Nebenwirkungen haben. Die Kombination der Checkpoint-Inhibitoren mit anderen Immuntherapien gilt gemeinhin als Schlüssel für eine erhöhte Ansprechrate. Dieser Standpunkt wird von den positiven Ergebnissen der jüngsten Kombinationsstudien mit Lefitolimod in der Maus unterstützt, die das Potential von Lefitolimod für Kombinationsstrategien nachweisen. Darüber hinaus weist Lefitolimod gute Sicherheits- und Verträglichkeitscharakteristika auf, da er ausschließlich aus natürlichen DNA-Komponenten ohne jegliche chemische Modifizierung produziert wird. Aus unserer Sicht erhöhen die neuesten Nachrichten die Wahrscheinlichkeit einer Partnerschaft mit einem großen etablierten Pharmaunternehmen. Lefitolimod ist Gegenstand von vier klinischen Studien - bei metastasierendem Kolorektalkarzinom (mCRC), kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC), HIV und einem Kombinationstest mit dem Immun-Checkpoint-Inhibitor, Yervoy. Der Markt für mCRC allein beläuft sich auf über USD10 Mrd. Wir erwarten, dass Mologen in dieser Indikation 2019/20 Zulassungsanträge bei der EMA bzw. FDA einreicht. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von EUR11,30 bei.

