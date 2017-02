München (ots) -



- Vodafone wirft im bayerischen Kabelglasfasernetz den Gigabit-Turbo an - Seehofer: "Wir zünden mit Partnern die nächste Stufe der Digitalisierung" - Ametsreiter: "Ab 2019 surfen rund 70% aller Bayern mit Gigabit-Geschwindigkeit"



Digitalisierungsgipfel in München: Gemeinsam mit Ministerpräsident Horst Seehofer hat Vodafone CEO Hannes Ametsreiter heute die nächste Stufe der Digitalisierung für Bayern gezündet. Das Ziel: Den Freistaat zum ersten Gigabit-Bundesland machen. Horst Seehofer: "Bayern wird Deutschlands erstes Gigabit-Bundesland. Heute stoßen wir das Tor zu einer neuen Dimension der Digitalisierung auf - mit neuen Chancen für alle Menschen und Regionen im Land."



Vodafone CEO Hannes Ametsreiter: "Bayern war schon immer ein Motor der Digitalisierung in Deutschland. Diesem Motor werden wir in den nächsten zwei Jahren einen echten Turbo verpassen. Aus Megabits werden wir Gigabits machen. Ab 2019 liefern wir für rund 70% aller bayerischen Haushalte mit 1000 Mbit echte Gigabit-Geschwindigkeiten. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem Freistaat Bayern als erstes Land in die Gigabit-Gesellschaft zu führen."



In Deutschland versorgt Vodafone über sein 430.000 km großes Kabelglasfasernetz mehr als 14 Mio. Haushalte mit 100 Mbit. 13,7 Millionen davon können bereits mit 200 Mbit surfen, 6 Millionen mit 400 Mbit - Tendenz steigend. "In Bayern haben wir in den letzten Jahren massiv ausgebaut und investiert", so Vodafone CEO Hannes Ametsreiter. "Mit 90.000 km haben wir heute das schnellste Flächennetz im Freistaat - das bereits mehr als die Hälfte aller Bayern mit 100 Mbit versorgt. Und mit dem schon ein Drittel aller Einwohner mit 400 Mbit surfen können. Diese Geschwindigkeiten werden wir in Zukunft noch weiter ausbauen - und dafür weiter signifikant in Bayerns Zukunft investieren. Das wird ein Gigabooster fürs Land."



