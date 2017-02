Zürich (ots) - Der Online-Modeversender Zalando erzielte letztes

Jahr in der Schweiz erstmals einen Umsatz von mehr als einer halben

Milliarde Franken. Das ergibt die jährliche Schätzung der Schweizer

E-Commerce-Beratungsfirma Carpathia, wie die «Handelszeitung» in

ihrer aktuellen Ausgabe schreibt. Gemäss Carpathia kam der deutsche

Online-Modeversender 2016 in der Schweiz auf ein Netto-Verkaufstotal

von 534 Millionen Franken und legte damit gegenüber dem Vorjahr um 26

Prozent zu. Die Umsätze im stationären Schweizer Modegeschäft gingen

in der gleichen Zeit um rund 7 Prozent zurück.



Insgesamt zwölf Millionen Zalando-Pakete seien 2016 im Umlauf

gewesen hierzulande. Die Paket-Retourenquote sieht Carpathia bei 60

Prozent.



Zalando selber kommuniziert keine Ergebnisse auf Länderstufe. Die

Berliner Firma beschäftigt keine Angestellten hierzulande; das

gesamte Schweiz-Geschäft wird aus Berlin gesteuert.



