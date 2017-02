Zürich (ots) - Die Credit Suisse geht mit intelligenter Software

gegen verhaltensauffällige Banker in den eigenen Reihen vor, schreibt

die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe. Dazu hat die Grossbank

ein Joint Venture namens Signac gegründet, zusammen mit dem

Big-Data-Spezialisten Palantir. Zunächst hat die Credit Suisse die

Compliance-Software auf ihre 1000 Händler angesetzt. Neu nutzt die

Grossbank das Big-Data-Tool bei Kundenberatern. «Nachdem wir in einem

ersten Schritt die Handelsrisiken adressiert haben, wollen wir Signac

nun auch in der Vermögensverwaltung ausrollen», sagt Lara Warner,

Compliance- und Regulierungs-Chefin der Credit Suisse.



Weiter soll das Joint Venture zum Geschäft werden. «Ab Ende Jahr

wollen wir Signac auch für Drittkunden öffnen und weitere Banken als

Kunden für die Software gewinnen», sagt Warner. Gerade kleinere

Banken seien prädestiniert für technische Lösungen, da der

Compliance-Aufwand ihre personellen Kapazitäten übersteige. Im Fokus

von Signac stünden auffällige Verhaltensweisen, so Oberaufseherin

Warner. «Signac soll der Compliance helfen, allfälliges internes

Fehlverhalten zu finden.» Signac analysiert Datenquellen, vom

Gebäudezugang bis zum Bankkonto. Das Ziel müsse es sein, internes

Fehlverhalten weitestgehend zu verunmöglichen. «Damit schätzt der

Regulator unser Geschäft als weniger riskant ein.»



