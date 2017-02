Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Amag -0,91% auf 37,405, davor 6 Tage im Plus (2,83% Zuwachs von 36,71 auf 37,75), DO&CO -0,06% auf 62,62, davor 5 Tage im Plus (8,05% Zuwachs von 57,99 auf 62,66), EVN -1,47% auf 11,38, davor 5 Tage im Plus (3,45% Zuwachs von 11,16 auf 11,55), SBO -1,23% auf 72,43, davor 4 Tage im Plus (4,76% Zuwachs von 70 auf 73,33), HTI +14,44% auf 0,745, davor 4 Tage im Minus (-13,77% Verlust von 0,76 auf 0,65), Flughafen Wien +0,47% auf 25,92, davor 3 Tage im Minus (-2,62% Verlust von 26,5 auf 25,8), Warimpex +2,45% auf 0,835, davor 3 Tage im Minus (-2,98% Verlust von 0,84 auf 0,81). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Athos Immobilien (bester), RHI (bester). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Österreichische...

Den vollständigen Artikel lesen ...