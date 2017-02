Lidl attackiert Aldi in den USA. Innerhalb eines Jahres will der Discounter bis zu 100 Läden entlang der Ostküste aufmachen. Aldi ist bereits seit 1976 in den USA vertreten.

Der deutsche Discounter Lidl drückt bei seinem Angriff auf den US-Markt aufs Tempo. Bereits in diesem Sommer sollen die ersten 20 Filialen eröffnet werden, wie der Aldi-Rivale mitteilte. Damit geht die Expansion deutlich schneller vonstatten als ursprünglich geplant.

Die ersten Lidl-Supermärkte in den USA sollen in den Bundesstaaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...