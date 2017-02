Nach den Plus-Werten der vergangenen Tage geht es am Donnerstag mit Nikkei und Topix bergab. Laut Experten sei eine Korrektur am Markt aber natürlich. Besonders Exportwerte stehen auf den Verkaufszetteln der Händler.

Anleger in Tokio haben am Donnerstag Kasse gemacht. Nachdem der Nikkei zu Beginn der Woche auf die höchsten Stände seit sechs Wochen geklettert war, strichen Investoren nun Gewinne ein, hieß es am Markt. Ein weiterer Grund dafür sei, dass sich der Yen nicht weiter abschwäche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...