FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
AP2 XETR US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.095 EUR
IFX XETR DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N. 0.220 EUR
FEV XETR DE0005774103 FORTEC ELEKTRO. O.N. 0.600 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
AP2 XETR US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.095 EUR
IFX XETR DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N. 0.220 EUR
FEV XETR DE0005774103 FORTEC ELEKTRO. O.N. 0.600 EUR