Der Spezialist für Roboter und Automatisierung, der inzwischen vom chinesischen Haushaltsgerätehersteller

Midea beherrscht wird, profi tierte erneut von einer weltweit starken Nachfrage. So hat das in Augsburg ansässige Unternehmen die Jahresprognose erfüllt.Von Oktober bis Dezember wurde ein Auftragseingang von 795

Mio. Euro (+ 12,9 %) eingetragen. Der Quartalsumsatz

stieg auf 905 Mio. Euro (+ 18 %), beim EBIT ergab sich

fast eine Verdoppelung auf 44,6 Mio. Euro, jeweils vorläufi ge

Zahlen.



2,9 Mrd. Euro wurden im Gesamtjahr umgesetzt, dies war mit

einer bereinigten EBIT-Marge von 5,6 % verbunden. Somit

hat KUKA die selbst gesteckten Ziele erreicht; nicht enthalten sind hier die eigene Übernahme der schweizerischen

Swisslog sowie Belastungen aus der Übernahme durch Midea. Am 22. März zeigt KUKA in Augsburg das endgültige

und komplette Zahlenwerk sowie die Prognose für 2017. Handlungsbedarf besteht für uns nicht.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestrigen Frankfurter Tagesdienst.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info