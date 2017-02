2G Energy AG startet mit Rückenwind ins Jahr 2017

- Hohe Produktionsauslastung am Standort in Heek - Auftragsbestand Ende 2016 bei 91,2 Mio. Euro (VJ: 85,5 Mio. Euro) - 2G wechselt in das neue Börsensegment "Scale"

Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, startet mit vollen Auftragsbüchern in das Jahr 2017. Zum 31. Dezember 2016 registrierte 2G einen Auftragsbestand von 91,2 Mio. Euro (Vorjahr: 85,5 Mio. Euro, 2014: 42,3 Mio. Euro). Somit konnte trotz des traditionell umsatzstarken Jahresendgeschäftes ein hoher Auftragsbestand mit ins neue Jahr 2017 übertragen werden.

Im Ausland trugen vor allem Großbritannien sowie die USA mit 16,4 Mio. Euro bzw. 11,9 Mio. Euro zum hohen Auftragsbestand bei. Neben diesen beiden ausländischen Kernmärkten war Frankreich mit einem Auftragsbestand von 7,7 Mio. Euro der drittstärkste Markt zum Stichtag, gefolgt von Japan (3,7 Mio. Euro). Diese erfreuliche Entwicklung untermauert die Entscheidung von 2G, den französischen Markt seit September 2016 mit einer eigenständigen Tochtergesellschaft zu bearbeiten. Überdies spiegelt der relativ hohe Gesamtauftragsbestand im Ausland die Ergebnisse der gesteigerten Vertriebsaktivitäten wider.

Positiver Ausblick Das Neugeschäft, also die Summe der per 31. Dezember 2016 im Auftragsbestand enthaltenen und noch nicht angearbeiteten Aufträge, beläuft sich auf 53,7 Mio. Euro (Vorjahr: 52,0 Mio. Euro). Vor dem Hintergrund des Auftragsüberhangs und der anhaltend guten Kundennachfrage geht 2G mit der positiven Aussicht auf Umsatz- und Ergebniswachstum in das Geschäftsjahr 2017. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2017 wird am 27. April 2017 bekannt gegeben.

2G wechselt in das neue Börsensegment "Scale" Die 2G Energy AG wird in das neue Börsen-Segment der Deutsche Börse AG "Scale" wechseln und geht von einer Einbeziehung in dem Nachfolgesegment des Entry Standard bereits ab der Einführung am 1. März 2017 aus. Seit 2007 notiert die 2G Energy AG im Entry Standard und hat in dieser Zeit ein deutliches Unternehmenswachstum verzeichnet und sich international und technologisch aussichtsreich positioniert. Der Vorstand erwartet durch das neue Segment "Scale" eine erhöhte Aufmerksamkeit seitens der Investoren und der Medien, aufgrund der gegenüber dem Entry Standard reduzierten und selektierten Anzahl an Unternehmen.

Mit dem Segmentwechsel ergeben sich erhöhte Folgepflichten zur weiteren Steigerung der Transparenz, mit denen 2G aber bereits seit Jahren bestens vertraut ist. Die von der Deutschen Börse AG vorgeschriebene jährliche Durchführung einer Analysten- und Investorenkonferenz erfüllt die 2G Energy AG mit der Teilnahme am Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt. Hinzu kommen verpflichtende Research-Berichte durch zwei von der Deutschen Börse festgelegte Provider. 2G hat bereits seit vielen Jahren mehrere Analystenhäuser mit der Durchführung von Research beauftragt, darüber hinaus werden auch Studien auf freiwilliger Basis veröffentlicht. Zu erwähnen ist, dass sowohl das zukünftig zusätzliche qualitative als auch das quantitative Research keine Anlageempfehlung enthalten werden. Eine weitere Neuerung ist die für den Halbjahresbericht verlängerte Veröffentlichungsfrist von vier Monaten. 2G behält aber die bisher gelebte Praxis bei, wonach der Konzernhalbjahresabschluss wie gewohnt Ende September 2017 veröffentlicht werden wird.

Über 2G Energy AG Die 2G Energy AG gehört zu den international führenden Herstellern von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) zur dezentralen Erzeugung und Versorgung mit Strom und Wärme mittels der KWK-Technologie. Das Produktportfolio von 2G umfasst Anlagen mit einer elektrischen Leistung zwischen 20 kW und 4.000 kW für den Betrieb mit Erdgas, Biogas und anderen Schwachgasen sowie Biomethan. Bislang hat 2G in 40 Ländern mehrere Tausend KWK-Anlagen erfolgreich installiert. Insbesondere im Leistungsbereich zwischen 50 kW und 550 kW verfügt 2G über eigene Verbrennungsmotorenkonzepte mit niedrigen Kraftstoffverbräuchen, hoher Verfügbarkeit und optimierter Wartungsintensität. Neben dem Hauptsitz in Heek hat 2G einen weiteren Produktions- und Vertriebs- & Service-Standort in St. Augustine, Florida, USA. Das Kundenspektrum reicht vom Landwirt über Industriebetriebe, Kommunen, die Wohnungswirtschaft bis zu Stadtwerken und den großen Energieversorgern. Eine ausgesprochene Kundenzufriedenheit ist hierbei eng mit dem dichten Servicenetzwerk sowie der hohen technischen Qualität und Leistungsfähigkeit der 2G Kraftwerke verbunden. Diese erreichen durch die Kraft-Wärme-Kopplung Gesamtwirkungsgrade zwischen 85 % und weit mehr als 90 %.

Neben der Konstruktion und Herstellung von KWK-Anlagen bietet das Unternehmen aus Westfalen ganzheitliche Lösungen von der Planung und Installation bis zu Service- und Wartungsleistungen an. Im Rahmen der Energiewende und in modernen Energieversorgungskonzepten gewinnen KWK- Anlagen in intelligent vernetzten Energiesystemen - sogenannten virtuellen Kraftwerken - aufgrund ihrer Dezentralität, Regelbarkeit und planbaren Verfügbarkeit stark an Bedeutung.

2G baut seine Technologieführerschaft durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Biogas- und Synthesegas-Anwendungen (z.B. Wasserstoff) als auch in der spezifischen Softwareentwicklung konsequent aus. So wurde mit einer Softwarelösung die Betriebsart "virtuelles Kraftwerk" geschaffen. In Summe wird das 2G- Kraftwerk damit "wärmegeführt und stromorientiert" betrieben, um die Teilnahme in einem Netzverbund wesentlich zu vereinfachen. Diese Flexibilität durch Digitalisierung ist im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.

Die Aktie der 2G Energy (ISIN DE000A0HL8N9) ist seit dem 31.07.2007 im Entry Standard der Deutsche Börse AG gelistet. Das Grundkapital beträgt 4.430.000 EUR, eingeteilt in 4.430.000 Aktien. Per Ende Januar 2017 wurden 53,3 % der Anteile von den Unternehmensgründern gehalten, der Freefloat lag bei 46,9 %.

Termine 2017 27. April 2017 Vorläufige Zahlen zum 31.12.2016 des 2G Konzerns, Prognose Geschäftszahlen 2017 30. Mai 2017 Konzernjahresabschluss zum 31.12.2016, Q1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

11. Juli 2017 Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus 28. Sept. 2017 Konzernhalbjahresabschluss zum 30.06.2017 27. - 29. Nov. 2017 Deutsches Eigenkapitalforum 2017, Frankfurt am Main 30. Nov. 2017 Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung IR-Kontakt 2G Energy AG Benzstr. 3, 48619 Heek Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795 Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15 E-Mail: ir@2-g.de Internet: www.2-g.de

