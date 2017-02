DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE-Aufsichtsrat wieder komplett besetzt. Mit Frank Hölzle und Dr. Thomas Wetzel ausgewiesene Experten für die vakanten Positionen gefunden

Langen, 16. Februar 2017 - Herr Frank Hölzle, CEO der care4 AG, Basel, und Herr Dr. Thomas Wetzel, Fachanwalt und Sachverständiger für Bau- und Immobilienrecht, Zumikon, sind vom Amtsgericht Frankfurt am Main - Registergericht - mit Wirkung vom 14. Februar 2017 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt worden. Das Gericht hat damit den entsprechenden Anträgen des Vorstands der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) entsprochen.

Die gerichtliche Bestellung war in die Wege geleitet geworden, nachdem Günther Walcher und Dr. Peter Maser im Januar 2017 ihre Mandate niedergelegt hatten. Günther Walcher gehörte dem Aufsichtsgremium seit 2013 an und hielt zugleich bis Ende 2016 eine Minderheitsbeteiligung. Er hat das Unternehmen bis zum Abschluss der strategischen Fokussierung auf Gewerbeimmobilien im vergangenen Jahr eng begleitet. Herr Dr. Peter Maser war 2015 in den Aufsichtsrat von DEMIRE bestellt worden und stand der Gesellschaft mit seiner langjährigen Transaktionserfahrung als geschätzter Ratgeber zur Seite. Die Bestellung der beiden neuen Aufsichtsräte Frank Hölzle und Dr. Thomas Wetzel ist zunächst bis zur nächsten Hauptversammlung befristet, die am 29. Juni 2017 stattfinden wird. DEMIRE beabsichtigt den Aktionären vorzuschlagen, Herrn Hölzle und Herrn Dr. Wetzel als Aufsichtsratsmitglieder bis zum Juni 2021 zu bestätigen.

Frank Hölzle ist Diplom-Volkswirt und CEO der Care4 AG, Basel. Neben der Verwaltung eigener Investments handelt die Care4 AG als Managementgesellschaft von Wecken & Cie., die seit Ende 2016 einen Anteil von 26,53 % am Grundkapital der Gesellschaft als strategische Beteiligung hält und somit aktuell größter Aktionär der DEMIRE ist. Herr Hölzle bringt umfangreiche und einschlägige Erfahrung als Executive im Beteiligungsmanagement mit, ist Mitglied in mehreren Unternehmensbeiräten und Aufsichtsräten. Seine langjährige Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft und als Aufsichtsrat macht ihn zum ausgewiesenen Experten für die Aufsichtsratstätigkeit bei DEMIRE.

Dr. Thomas Wetzel verfügt über umfangreiche und langjährige Berufserfahrung in dem für die DEMIRE relevanten Bereich der Immobilienwirtschaft. Er hat über seine Tätigkeit als Rechtsanwalt in den Bereichen Bau- und Immobilienrecht und Vertragsrecht profunde Branchenkenntnisse. Vor seiner Anwaltstätigkeit war er bis 1997, als zuletzt stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung der Intershop Holding AG, Zürich, auch für die Entwicklung von Immobilien in Deutschland verantwortlich. Von 1999 bis 2016 amtierte er als Vizepräsident der Swiss Prime Site AG, Olten, der größten börsennotierten Immobiliengesellschaft der Schweiz und war von 2006 bis 2016 Vorsitzender des Investment Committees der AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland. Die AFIAA ist ein Investmentvehikel, das es schweizerischen Pensionskassen erlaubt, direkt im Ausland, unter anderem auch in Deutschland, in Immobilien zu investieren.

Vorstand und Aufsichtsrat freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Hölzle und Herrn Dr. Wetzel.

Über die DEMIRE - first in secondary locations

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. DEMIRE verfügte am 30. September 2016 über einen Immobilienbestand mit einem Marktwert von EUR 985 Millionen. Zum Berichtsstichtag waren annualisierte Vertragsmieten von EUR 75,5 Millionen für durchschnittlich 5,2 Jahre fest vereinbart.

DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, die eigene Unternehmensorganisation so schlank wie möglich zu halten, ist aber der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem konzerneigenen Asset-, Property- und Facility-Management zu erreichen sind. Das geschäftliche Know-how bleibt auf diese Weise gesichert. Und - was mindestens ebenso wichtig ist - DEMIRE behält den direkten Kontakt zum Kunden.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

