Die Aktie von Leoni hat in den letzten Tagen deutlich Boden gut machen können. Gute Zahlen und der Kauf des Start-Ups Adaptricity ließen das Papier von 36 Euro auf 40 Euro klettern. Die guten Nachrichten aus dem Hause Leoni waren auch bitter nötig. In den letzten Monaten hat sich das Management nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Mehrere Prognoseverfehlungen sowie ein Schaden in Höhe von 40 Millionen Euro für die Firma durch die so genannte "Chef-Masche" ließen die Aktie bis auf knapp 24 Euro fallen.

