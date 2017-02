DO & CO Aktiengesellschaft:

Ergebnis für die ersten drei Quartale 2016/2017 (ungeprüft)

UMSATZ: 737,1 mEUR EBITDA: 73,3 mEUR EBIT: 47,0 mEUR

Umsatz weiter gesteigert - trotz starker negativer Währungseffekte Stabile Margen Flexibles Geschäftsmodell reagiert rasch auf neue Marktbedingungen

Wien, den 16. Februar 2017. Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt heute die Ergebnisse für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2016/2017 (1. April 2016 bis 31. Dezember 2016) gemäß IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, bekannt.

Konzern Q1-Q3 Q1-Q3 Veränderung Veränderung 2016/17 2015/161 in mEUR in % in mEUR in mEUR Umsatz 737,1 710,5 26,6 3,7% EBITDA 73,3 70,2 3,2 4,5% Abschreibungen & -26,3 -24,8 -1,5 -5,9% Wertminderungen EBIT 47,0 45,3 1,7 3,7% Ergebnis vor 42,3 42,3 0,0 0,0% Ertragsteuern Konzernergebnis 21,1 24,2 -3,1 -12,8% EBITDA-Marge 9,9% 9,9% EBIT-Marge 6,4% 6,4%

1 ... 1. - 3. Quartal 2015/16 angepasst

Der DO & CO Konzern erzielte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 einen Umsatz von 737,1 mEUR (VJ: 710,5 mEUR). Dies bedeutet einen Umsatzanstieg von 26,6 mEUR oder 3,7 % gegenüber dem Vorjahr. Das EBITDA des Konzerns stieg von 70,2 mEUR um 3,2 mEUR auf 73,3 mEUR. Die EBITDA-Marge beläuft sich auf 9,9 % (VJ: 9,9 %). Das konsolidierte operative Betriebsergebnis (EBIT) des DO & CO Konzerns für die ersten drei Quartale 2016/2017 beläuft sich auf 47,0 mEUR. Dies entspricht einem Anstieg von 1,7 mEUR gegenüber dem Vorjahr (45,3 mEUR). Die EBIT-Marge liegt bei 6,4 % in den ersten drei Quartalen 2016/2017 (VJ: 6,4 %). Das Konzernergebnis beträgt in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 21,1 mEUR (VJ: 24,2 mEUR). Der Gewinn je Aktie beträgt in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 2,16 EUR (VJ: 2,48 EUR).

Airline Catering

Airline Catering Q1-Q3 Q1-Q3 Veränderung Veränderung 2016/17 2015/161 in mEUR in % in mEUR in mEUR Umsatz 476,6 482,2 -5,6 -1,2% EBITDA 53,5 54,9 -1,4 -2,6% Abschreibungen & -19,7 -16,3 -3,4 -20,8% Wertminderungen EBIT 33,8 38,6 -4,8 -12,5% EBITDA-Marge 11,2% 11,4% EBIT-Marge 7,1% 8,0%

1 ... 1. - 3. Quartal 2015/16 angepasst

Die Division Airline Catering erzielte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 Umsätze in Höhe von 476,6 mEUR (VJ: 482,2 mEUR). Das EBITDA betrug 53,5 mEUR. (VJ: 54,9 mEUR). Das entspricht einer EBITDA- Marge von 11,2 % (VJ: 11,4 %). Das EBIT der Division lag bei 33,8 mEUR (VJ: 38,6 mEUR). Die EBIT-Marge liegt damit bei 7,1 % (VJ: 8,0%).

International Event Catering

International Q1-Q3 2016/17 Q1-Q3 2015/16 Veränderung Veränderung

Event Catering in mEUR in mEUR in mEUR in % Umsatz 130,1 100,1 30,0 30,0% EBITDA 12,0 9,0 3,0 33,1% Abschreibungen -3,9 -3,7 -0,3 -8,0% EBIT 8,0 5,3 2,7 50,3% EBITDA-Marge 9,2% 9,0% EBIT-Marge 6,2% 5,3%

Der Umsatz der Division International Event Catering beträgt in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 130,1 mEUR (VJ: 100,1 mEUR). Das EBITDA stieg in den ersten drei Quartalen 2016/2017 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von 9,0 mEUR auf 12,0 mEUR. Die EBITDA- Marge beträgt 9,2 % (VJ: 9,0 %). Das EBIT beträgt 8,0 mEUR (VJ: 5,3 mEUR), die EBIT-Marge liegt bei 6,2 % (VJ: 5,3 %).

Restaurants, Lounges & Hotel

Restaurants, Lounges Q1-Q3 Q1-Q3 Veränderung Veränderung & Hotel 2016/17 2015/16 in mEUR in % in mEUR in mEUR Umsatz 130,4 128,3 2,2 1,7% EBITDA 7,9 6,3 1,6 25,9% Abschreibungen & -2,7 -4,9 2,2 45,1% Wertminderungen EBIT 5,2 1,4 3,8 276,4% EBITDA-Marge 6,0% 4,9% EBIT-Marge 4,0% 1,1%

In der Division Restaurants, Lounges & Hotel liegt der Umsatz in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 bei 130,4 mEUR (VJ: 128,3 mEUR). Das EBITDA beträgt 7,9 mEUR (VJ: 6,3 mEUR). Die EBITDA-Marge beträgt 6,0 % (VJ: 4,9 %). Das EBIT liegt bei 5,2 mEUR in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 (VJ: 1,4 mEUR). Dies entspricht einer EBIT- Marge von 4,0 % (VJ: 1,1 %).

Kennzahlen Q1-Q3 2016/17 Q1-Q3 2015/161 Umsatz mEUR 737,1 710,5 EBITDA mEUR 73,3 70,2 EBITDA-Marge % 9,9% 9,9% EBIT mEUR 47,0 45,3 EBIT-Marge % 6,4% 6,4% Konzernergebnis mEUR 21,1 24,2

MitarbeiterInnen 9.888 9.775

Eigenkapital2 mEUR 259,0 256,1 Eigenkapital-Quote2 % 42,6% 41,5% Net Debt (Finanzverschuldung) mEUR 18,1 97,4 Net Gearing % 7,0% 38,0% Working Capital mEUR 21,2 -1,1 Operativer Cashflow mEUR 21,4 67,5 Cashflow aus der mEUR -45,5 -49,6 Investitionstätigkeit Free Cashflow mEUR -24,2 17,8 EBITDA je Aktie EUR 7,52 7,20 EBIT je Aktie EUR 4,83 4,65 Gewinn je Aktie EUR 2,16 2,48 Höchstkurs3 EUR 107,60 100,00 Tiefstkurs3 EUR 53,03 64,03 Kurs ultimo3 EUR 62,42 100,00 Aktienanzahl ultimo TPie 9.744 9.744 Marktkapitalisierung ultimo mEUR 608,2 974,4

1 ... 1. - 3. Quartal 2015/16 angepasst 2 ... Geänderte Berechnungsmethode zum Vorjahr 3 ... Schlusskurs

Aktie

Nach dem Kursanstieg von mehr als 50 % an der Wiener Börse bzw. 75 % an der Istanbuler Börse im Geschäftsjahr 2015/2016 musste die DO & CO Aktie in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 einen Kursrückgang hinnehmen.

An der Wiener Börse verzeichnete die DO & CO Aktie in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2016/2017 einen Kursrückgang von 41,1 % und schloss am 30. Dezember 2016 mit einem Kurs von 62,42 EUR.

An der Istanbuler Börse verzeichnete die DO & CO Aktie einen Kursrückgang von 31,0 % und schloss am 30. Dezember 2016 mit einem Kurs von TRY 233,20.

Der ATX ist im Berichtszeitraum von 2.270,38 Punkten am 31. März 2016 auf 2.618,43 Punkte am 30. Dezember 2016 gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von 15,3 %.

Der türkische Leitindex BIST 100 sank im Berichtszeitraum um 6,2 % und schloss am 30. Dezember 2016 bei 78.138,66 Punkten.

