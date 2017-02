Zum ersten Mal in Deutschland haben Ärzte einem Krebspatienten Schleimhaut aus dem Dünndarm in die Speiseröhre verpflanzt. Er ist glücklich, dass er nun zumindest an einigen Tagen im Monat wieder normal essen kann.

Beim Gedanken an Pfälzer Saumagen, Leberknödel und Schwarzwälder Kirschtorte huscht ein zufriedenes Lächeln über Helmut Krahls Gesicht. Lange hat der Maschinenbauingenieur aus Landau (Rheinland-Pfalz) nur von seinen Leibgerichten träumen können. Denn seine Diagnose lautete: Speiseröhrenkrebs.

Obwohl eine Operation glückte, waren die Folgen hart: Weil sich in der Speiseröhre Narbengewebe bildete, konnte Helmut Krahl kaum schlucken, genussvolles Essen war unmöglich.

Am Berliner Vivantes-Klinikum ist nun ein Experiment geglückt: Ärzte verpflanzten dem 62-Jährigen ein Stück seiner Dünndarmschleimhaut in die Speiseröhre. Eine Woche im Monat kann Krahl nun schon wieder normal essen. Er hofft auf mehr. Der Langzeit-Effekt aber bleibt noch abzuwarten.

Für Jürgen Hochberger, Chefarzt und Spezialist für den Magen-Darm-Trakt (Gastroenterologie), ist der Erfolg zwei Monate nach der Transplantation eine Freude. Zum einen, weil es Helmut Krahl besser geht, zum anderen, weil es medizinisches Neuland ist.

"Zum ersten Mal haben wir einem Menschen die eigene Dünndarmschleimhaut in die Speiseröhre verpflanzt", sagt er. "Vorher gab es allein Versuche mit der Magenschleimhaut." Doch die sei weder röhrenförmig noch enthalte sie so viele Stammzellen wie das Pendant aus dem Dünndarm.

Christian Ell vom Sana-Klinikum in Offenbach ist langjähriger Experte für frühe Karzinome in der Speiseröhre. Er bestätigt, dass es in Deutschland ...

