FRANKFURT (Dow Jones)--Die Offerte des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson für die schweizerische Biotechnologiegesellschaft Actelion beginnt am 3. März. Die Andienungsfrist endet laut einer Mitteilung vom Donnerstag am 30. März. Die beiden Unternehmen waren sich Ende Januar handelseinig geworden. Die Übernahme lässt sich der US-Gesundheitskonzern 30 Milliarden US-Dollar kosten. Je Aktie erhalten Actelion-Anteilseigner den Angaben zufolge 280 Dollar in bar. Zudem sollen sie auch je eine Aktie an der neuen R&D NewCo erhalten. In diese Firma sollen Actelions Forschungsaktivitäten abgespalten werden. Die Aktien sollen an der Schweizer Börse Six notiert werden.

Das Board von Actelion empfahl den Aktionären die Annahme der Offerte. Das auf innovative Medikamente für seltene Krankheiten spezialisierte Unternehmen hatte am Dienstag einen Umsatz- und Gewinnsprung für 2016 gemeldet.

February 16, 2017 02:42 ET (07:42 GMT)

