von Julia Groß, Euro am Sonntag Zum ersten Mal seit fast sechs Jahren sind Chinas Devisenreserven unter die Marke von drei Billionen Dollar gefallen. Sie lagen im Januar bei 2,998 Billionen Dollar, wie die Zentralbank in Peking am vergangenen Dienstag mitteilte. In der Vergangenheit wurden drei Billionen häufig als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...