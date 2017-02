Die mutares AG meldet mit dem Verkauf der Beteiligung EUPEC Deutschland an die malaysische Wasco-Gruppe einen erfolgreichen Exit. Der Münchner Beteiligungsgesellschaft fließen durch den Verkauf der Gesellschaft, die ein Rohrummantelungswerk für Pipelines auf der Insel Rügen besitzt, in einem ersten Schritt 19,5 Mio. Euro zu. Durch weitere Earn-out-Zahlungen kann sich der Kaufpreis nach Angaben der Gesellschaft bis 2019 auf bis zu 32 Mio. Euro erhöhen. Das operative Geschäft von EUPEC Frankreich, das in 2015 einen Umsatz von 72 Mio. Euro mit dem Beschichten von Öl- und Gaspipelines erzielt hat, bleibt Teil der mutares-Gruppe. Analysten sehen den fairen Wert der mutares-Aktie bei 20 Euro.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info