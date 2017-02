Erinnern Sie sich noch an die Pleiten von Enron und Worldcom? Oder wie wäre es mit dem Niedergang von Lehman Brothers und der Hypo Real Estate? Der Untergang dieser Großunternehmen und Finanzkonzerne kam für die Marktteilnehmer damals völlig überraschend, da es sich um Megakonzerne mit Milliardenumsätzen handelte. Enron und Worldcom wurden sogar als Weltmarktführer bezeichnet. Was aber all diese Unternehmen auszeichnete: Sie waren bis kurz vor ihrem Zusammenbruch bei den Anlegern höchst beliebt und wurden von den Massenmedien in den Himmel gelobt.

