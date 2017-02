Bad Marienberg - Herr Frank Hölzle, CEO der care4 AG, Basel, und Herr Dr. Thomas Wetzel, Fachanwalt und Sachverständiger für Bau- und Immobilienrecht, Zumikon, sind vom Amtsgericht Frankfurt am Main - Registergericht - mit Wirkung vom 14. Februar 2017 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt worden, so die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0/ WKN A0XFSF) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

