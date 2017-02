Die German Startups Group wechselt zum 1. März 2017 in das neue Qualitätssegment Scale für kleine und mittlere Unternehmen der Deutschen Börse

+++ Pressemitteilung +++ zur sofortigen Veröffentlichung

Berlin, 16. Februar 2017 - Die German Startups Group, aktivster privater Venture-Capital-Investor in Deutschland im Zeitraum seit 2012 (CB Insights 2015, PitchBook 2016), wechselt zum Start am 1. März 2017 in das neue Segment Scale der Deutsche Börse AG für kleine und mittlere Unternehmen und wird dort als eines von nur etwa 40 Unternehmen gelistet sein. Das neue Börsensegment löst den Entry Standard ab, in dem die Gesellschaft bislang gelistet ist.

Christoph Gerlinger, CEO der German Startups Group, kommentiert: "Scale verspricht eine Plattform zu werden, mit der wachstumsstarke Startups Zugang zum Kapitalmarkt erhalten und sich einer breiten Öffentlichkeit präsentieren können. Dazu beitragen sollen auch die neu eingeführten Qualitätsstandards. Zudem wird das von der Deutschen Börse bezahlte Research allen Investoren in dem Segment den Vorteil einer objektiven Vergleichbarkeit bieten und damit die Attraktivität von Scale zusätzlich fördern. In diesem Umfeld sehen wir die German Startups Group gut aufgehoben. Wir freuen uns daher auf Scale und glauben, dass es unserer Aktie mehr Aufmerksamkeit und Handelsliquidität bringen wird. Wir hoffen, dass sich so auch der im Aktienkurs enthaltene Abschlag vom Net Asset Value pro Aktie verringern wird."

Pressekontakt German Startups Group Theo Bonick Tel: +49 30 6098890 84 Mail: presse@german-startups.com

Die German Startups Group ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin und mit Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, insb. durch Bereitstellung von Venture Capital. Die Portfoliounternehmen der German Startups Group können zudem unter anderem bei Strategieentwicklung, im Hinblick auf Finanzierungsrunden, Restrukturierungsnotwendigkeiten, M&A- Transaktionen oder dem Unternehmensverkauf einschließlich eines möglichen Börsengangs von der Expertise, der Erfahrung und dem Netzwerk des Teams der German Startups Group profitieren. Nach eigener Einschätzung stellt die German Startups Group den Startups im Rahmen des Anteilserwerbs damit sog. "Smart Money" zur Verfügung. Ihr Fokus liegt auf Unternehmen, deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive Innovation aufweisen, eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat, zu denen sie nach eigener Einschätzung aufgrund ihrer engen Beziehungen zu relevanten Akteuren der Startup-Szene frühen Zugang erhält. Der geografische Fokus liegt auf dem deutschsprachigen Raum. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat die German Startups Group ein ihrer Ansicht nach diversifiziertes Portfolio von Anteilen an jungen Unternehmen aufgebaut und sich zum aktivsten privaten Venture-Capital-Investor seit 2012 in Deutschland entwickelt (CB Insights 2015, PitchBook 2016). Von den 47 Minderheitsbeteiligungen an operativ tätigen Unternehmen sind 25 für die Gesellschaft wesentlich und machen zusammen 89% des Werts aller 47 aktiven Minderheitsbeteiligungen aus. Die zehn Fokusbeteiligungen verkörpern 60% des Werts aller aktiven Minderheitsbeteiligungen. Nach Ansicht der Gesellschaft spiegelt das Beteiligungsportfolio einen Querschnitt von vielversprechenden deutschen Startups verschiedener Reifegrade ("Seed", "Early" und "Growth Stage" nach Definition der Gesellschaft) wider und enthält manche der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Startups.

Mehr Informationen unter http://www.german-startups.com.

