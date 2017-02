EINLADUNG zur Swatch Group Bilanzmedienkonferenz über das Geschäftsjahr 2016

An die Wirtschaftsredaktion

Biel/Bienne, 16. Februar 2017

Die Bilanzmedienkonferenz der Swatch Group findet dieses Jahr in Biel statt. Sie sind herzlich dazu eingeladen, am:

Donnerstag 16. März 2017, von 10:30 bis 12:30 Uhr

bei Omega, Jakob-Stämpflistrasse 96,

2500 Biel/Bienne

(Shuttlebus ab Bahnhof Biel/Bienne - letzte Abfahrt: 10:10 Uhr)

Wir freuen uns, Sie in Biel zu begrüssen. Falls Sie teilnehmen möchten, bitten wir Sie, das beiliegende Formular bis am Freitag, 10. März 2017, ausgefüllt an unsere Medienstelle zurückzusenden. Besten Dank!

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir Simultanübersetzungen in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch organisiert.

Die Pressekonferenz wird live auf unserer Website übertragen.

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Bastien Buss, Corporate Communications

Tel. +41 32 343 66 80

The Swatch Group Ltd, Biel/Bienne

E-Mail: Nutzen Sie bitte unser («Kontaktformular»: http://www.swatchgroup.com/kontakt)