Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)



Wien (pta011/16.02.2017/10:00) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach

§ 93 Abs. 2 BörseG



Beteiligungsmeldung



1. Emittent

Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich



2. Grund der Mitteilung

Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)



3. Meldepflichtige Person

Name: BlackRock, Inc.

Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, Vereinigte Staaten



4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person

handelt



5. Datum der Schwellenberührung

14.02.2017



6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person



% der % der Total von Gesamtzahl der

Stimmrechte Stimmrecht beiden in % Stimmrechte des

, die zu e, die die (7.A + 7.B) Emittenten

Aktien Finanz-/so

gehören nstigen

(7.A) Instrument

e

repräsenti

eren

(7.B.1 +

7.B.2)

Situation am Tag 3,96 0,04 4,00 429.800.000

der

Schwellenberührung

Situation in der 3,88 0,12 3,99

vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der

Berührung der Schwelle



7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören



ISIN der Aktien Absolut direkt Absolut indirekt Direkt in % Indirekt in % (§

(§ 91 BörseG) (§ 92 BörseG) (§ 91 BörseG) 92 BörseG)

AT0000652011 0 17.007.676 0,00 3,96

Summe: 17.007.676 3,96

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 91a Abs 1 Z 1 BörseG



Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in

Instrumen Laufzeit absolut %

ts

Summe:

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 91a Abs 1 Z 3 BörseG



Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum Barausgleich Stimmrechte Stimmrechte

Instruments / Laufzeit oder absolut in %

physische

Abwicklung

Differenzkontrakt N/A N/A Barausgleich 192.191 0,04

Summe: 192.191 0,04

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person



Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder

Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten

kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:



Ziffer Name Direkt Direkt Direkt Total von

kontrolliert gehaltene gehaltene beiden (%)

durch Ziffer Stimmrechte Finanz-/sonst

in Aktien (%) ige

Instrumente

(%)

1 BlackRock, Inc.

2 Trident 1

Merger,LLC

3 BlackRock 2

Investment

Management, LLC

4 BlackRock Holdco 1

2, Inc.

5 BlackRock 4

Financial

Management, Inc.

6 BlackRock Holdco 5

4, LLC

7 BlackRock Holdco 6

6, LLC

8 BlackRock 7

Delaware

Holdings Inc.

9 BlackRock 8

Institutional

Trust Company,

National

Association

10 BlackRock Fund 8

Advisors

11 BlackRock 5

Capital

Holdings, Inc.

12 BlackRock 11

Advisors, LLC

13 BlackRock 5

International

Holdings, Inc.

14 BR Jersey 13

International

Holdings L.P.

15 BlackRock 14

(Singapore)

Holdco Pte. Ltd.

16 BlackRock 15

(Singapore)

Limited

17 BlackRock 15

Asia-Pac Holdco,

LLC

18 BlackRock HK 17

Holdco Limited

19 BlackRock Asset 18

Management North

Asia Limited

20 BlackRock Cayco 18

Limited

21 BlackRock 20

Trident Holding

Company Limited

22 BlackRock Japan 21

Holdings GK

23 BlackRock Japan 22

Co., Ltd.

24 BlackRock 14

Australia Holdco

Pty. Ltd.

25 BlackRock 24

Investment

Management

(Australia)

Limited

26 BlackRock Holdco 14

3, LLC

27 BlackRock Canada 26

Holdings LP

28 BlackRock Canada 27

Holdings ULC

29 BlackRock Asset 28

Management

Canada Limited

30 BlackRock Group 14

Limited

31 BlackRock 30

Advisors (UK)

Limited

32 BlackRock 30

International

Limited

33 BlackRock 30

(Netherlands)

B.V.

34 BlackRock 30

Investment

Management (UK)

Limited

35 BlackRock Asset 34

Management

Deutschland AG

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht



Datum der Hauptversammlung: N/A



10. Sonstige Kommentare

Meldeverpflichtung, da die von BlackRock, Inc. gehaltenen Stimmrechte insgesamt

auf über 4% gestiegen sind.



(Ende)



Aussender: Erste Group Bank AG

Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Thomas Sommerauer / Gerald Krames

Tel.: +43 (0)5 0100 - 17326

E-Mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com

Website: www.erstegroup.com



ISIN(s): AT0000652011 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1487235600288



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 16, 2017 04:01 ET (09:01 GMT)