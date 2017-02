DAX - Nur nicht übermütig werden!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

die Marke von 11.800 Punkten beschäftigt den DAX® schon die ganze Woche über. An keinem Tag schaffte es der Index darüber zu schließen. So langsam scheinen die Käufer kurzfristig auch die Flinte is Korn zu werfen. Unterstützungen sind aber nicht mehr weit entfernt.

Zunächst wäre hier die Unterstützungszone um 11.730 Punkte zu nennen, in der auch aktuell der EMA50 Stunde verläuft. Bilden sich hier Umkehrkerzen im Stundenchart, könnte der Spuk aus Sicht der Käufer schon wieder vorbei sein und der Index die Reise nach Norden fortsetzen. Gibt der DAX® den Supportbereich dagegen auf, droht eine weitere Verkaufswelle in Richtung der nächsten Kreuzunterstützung bei 11.660 Punkten. Spätestens dort müssen die Bullen eingreifen, ansonsten steht der gesamte Anstieg der vergangenen Tage auf dem Prüfstand.

Die relative Schwäche zum US Markt bereitet weiterhin Sorgen. Denn was passiert erst mit dem schwachen DAX®, sollten auch einmal die US Indizes in eine Konsolidierung übergehen?

Ein prozyklisches Kaufsignal ist aktuell erst über 11.850 Punkten aktiviert. Wobei bei 11.900 und 12.000 Punkten dann schon wieder die nächsten Hürden im Chart warten.

DAX® in Punkten Stundenschart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.01.2017 - 16.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2012 - 01.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU7274 7,77 11.000 15,00 31.03.2017 DAX® Index HU6E2R 23,63 9.410 4,96 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.02.2017; 10:28 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU68B6 10,81 12.825 10,99 31.03.2017 DAX® Index HU6F9T 6,57 12.400 18,16 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.02.2017; 10:30 Uhr

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Nur nicht übermütig werden! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).