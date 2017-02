Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Resultate des Onlineplattform-Betreibers habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2017 und 2018 um 8 beziehungsweise 9 Prozent erhöht, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Donnerstag. Zudem dürften sich die staatlich initiierten Änderungen bei der Maklerprovision in Deutschland weniger negativ auswirken als vom Markt befürchtet./edh/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0026 2017-02-16/11:00

ISIN: DE000A12DM80