Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 15 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die vor fast zwei Jahren angekündigte Konzernstrategie bis zum Jahr 2020 bedürfe einer Anpassung an die veränderten Rahmenbedingungen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer Studie vom Donnerstag. So sei das Ertragswachstum der Bank geringer als ursprünglich angenommen, ebenso wie der erhoffte Erlös aus dem Postbank-Verkauf. In Erwartung niedrigerer Kosten habe er jedoch seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 und 2019 erhöht./edh/ajx

