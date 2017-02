Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die Resultate des Verpackungsspezialisten hätten am unteren Ende der Markterwartungen gelegen, schrieb Analyst David Adlington in einer Studie vom Donnerstag. Nachdem die Aktie seit Jahresanfang recht gut gelaufen sei, könnte es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen kommen. An seiner grundsätzlich positiven Einschätzung für Gerresheimer ändere sich aber nichts./edh/ajx

ISIN: DE000A0LD6E6