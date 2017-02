Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-16 / 11:00 *Berlin, 16.02.2017 - YOC präsentiert mit der Untertitelfunktion ein neues Feature für die eigenentwickelten Produkte YOC Inline Video Ad und YOC Understitial Video Ad. * Das neue YOC Produktfeature beugt dem Verlust von Werbekontakten vor, der durch die vordefinierte Stummschaltung von Inline/ Outstream Video Creatives eintreten kann. Mit dem Einsatz von Untertiteln kann die Aufmerksamkeit für das im Video beworbene Werbeprodukt sowie die Anzahl der Werbekontakte effektiv gesteigert werden. Die Untertitelfunktion ermöglicht auf Wunsch das Einbinden von Texteinheiten, die die gesprochenen Inhalte im Video synchron wiedergeben. Wird die Audio-Funktion des Videos aktiviert, werden die Untertitel ausgeblendet. Durch die Option zusätzlicher Untertitel werden User in der primären Nutzung des mobilen Angebots nicht gestört. Dennoch wird gewährleistet, dass die gesamte ,Story' eines Ads inklusive aller auditiv vermittelten Werbebotschaften beim User ankommt. Das Untertitel Add-On für YOC Video Produkte steigert auf diskrete Weise die Aufmerksamkeit des Nutzers und dadurch den Erfolg von Werbebotschaften. *Über YOC * YOC ist, seit seiner Gründung 2001, Pionier und Marktvorreiter und heute der führende unabhängige Anbieter für datengetriebene Mobile Advertising Lösungen in Europa. Durch seine wegweisenden Technologien wie Programmatic Media Trading und Programmatic Data Targeting ermöglicht YOC Advertisern eine präzise Zielgruppenansprache sowie einen effizienten Einsatz ihrer Werbebudgets. YOC bietet technische Lösungen und kreative mobile Ad Formate für die optimale Vermarktung von mobilem Werbeinventar. Bereits 2012 wurde YOC mit dem Mobile Gold Award des Cannes Lions für das mobile Werbeformat YOC Mystery Ad ausgezeichnet. Internationale Top-Werbetreibende aus verschiedenen Branchen wie Microsoft, Google, Mercedes-Benz, Vodafone, Coca-Cola, Dior oder Samsung arbeiten mit YOC zusammen. Das Unternehmen überzeugt durch ein hochwertiges Mobile Premium Inventar aus einem Portfolio von über 300 internationalen Publishern mit hoher Reichweite und garantierter Brand-Safety - sowohl für Branding als auch für Performance-Ziele. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC mobile Internetnutzer weltweit. YOC ist seit 2009 am Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und unterhält Standorte in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Warschau und Wien. Erfahren Sie mehr unter www.yoc.com [1]. *Pressekontakt* YOC AG Farinaz Rastgoo PR & Marketing Manager +49 30 726 162 333 farinaz.rastgoo@yoc.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: YOC AG Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation 2017-02-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322 Fax: +49 (0)30-72 61 62 222 E-Mail: martina.serwene@yoc.com Internet: www.yoc.com ISIN: DE0005932735 WKN: 593273 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 545121 2017-02-16 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ac266f3fae99f4b50c7a287e15ac1f20&application_id=545121&site_id=vwd&application_name=news

February 16, 2017 05:00 ET (10:00 GMT)